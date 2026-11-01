Pasó otra fecha del torneo "Camino al 15" con Palihue invicto

Naara Jurado avanza para Palihue durante uno de los encuentros jugados ayer. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Se jugó ayer la fecha 4 del torneo "Camino al 15" de rugby femenino, que tiene modalidad de encuentros amistosos en la categoría mayores y es organizado por la Unión de Rugby del Sur.

La jornada se desarrolló en Palihue, donde las locales ganaron los dos cotejos que disputaron en modalidad 12 (la cantidad de jugadoras por equipo).

El Verde ganó en sus dos presentaciones: primero a Universidad Nacional del Sur por 38 a 0 y después a Puerto Belgrano RHC-Punta Alta RC por 19 a 5. No se presentó Santa Rosa RC.

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Como suele ocurrir cuando son pocos equipos, también se llevó a cabo otro partido en el que las jugadoras se mezclaron.

¿Cuándo seguirá la actividad tras la fecha de ayer? En lo inmediato, el próximo domingo 15 del corriente habrá un amistoso de preselecciones en modalidad 15 -por primera vez- entre jugadoras de los equipos de la URS frente a un combinado de UROBA. Se llevará a cabo en las instalaciones del club Coronel Suárez RHC.

A nivel local, los equipos volverán a reunirse el próximo domingo 22 en la sede de Punta Alta RC para realizar actividades con el preseleccionado de la URS.

Recordamos que el torneo local lleva el nombre "Camino al 15" porque justamente viene siendo una temporada transición para llevar el rugby femenino justamente a esa modalidad de quince jugadoras por equipo.

Selecciones en Junín

Ayer también concluyó el primer encuentro de selecciones en modalidad XV organizado por UAR y que es jugó en Junín.

La selección de Buenos Aires (URBA) derrotó en la final a Córdoba por 10 a 5.

El tercer puesto fue para Tucumán, que superó a Noreste por 29 a 5, mientras que en el partido por el quinto lugar Alto Valle superó a Cuyo por 5 a 0.

Estos fueron los marcadores de la etapa clasificatoria:

Zona A: Alto Valle 0-URBA 45, Noreste 7-Alto Valle 0, URBA 60-Noreste 0

Zona B: Cuyo 0-Córdoba 34, Tucumán 32-Cuyo 0 y Córdoba 13-Tucumán 0.