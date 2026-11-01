Avanza la concreción de dos edificios educativos clave en Patagones

El distrito de Patagones avanza fuertemente en las gestiones destinadas a la construcción de los edificios propios de la Escuela Secundaria N° 5 Emma Nozzi, en Bahía San Blas, y de la Escuela Técnica N° 1, en Carmen de Patagones. En ambos casos, se trata de obras muy necesarias y esperadas por la comunidad educativa.

En el primero de los casos, las gestiones están orientadas a encontrar alternativas que permitan retomar el proyecto y avanzar hacia una nueva licitación para concretar la construcción del establecimiento.

Cabe recordar que esta obra había sido licitada en junio de 2023 y adjudicada a una empresa que recibió un anticipo financiero de $40 millones a valor histórico, pero nunca inició los trabajos ni devolvió los fondos recibidos.

Durante todo este tiempo, el municipio ha estado trabajando en las acciones legales correspondientes para reclamar la devolución de los anticipos.

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"He decidido para San Blas construir la Escuela Secundaria N° 5, por $1.100 millones, con los recursos depositados en el Banco Provincia de Buenos Aires, de la cuenta de la Municipalidad", anunció el intendente maragato, Ricardo Marino.

La institución del Paraíso de los Pescadores cuenta actualmente con una matrícula de 89 alumnos y comparte instalaciones con la Escuela Primaria N° 7. Comenzó a funcionar en 2004 como anexo de la Escuela Secundaria N° 4, en Juan A. Pradere, y obtuvo su identidad institucional el 1 de julio de 2011.

El proyecto contempla seis aulas, sectores administrativos y sanitarios, con más de 481 metros cuadrados cubiertos y 49 metros cuadrados semicubiertos, y una inversión estimada superior a los $1.100 millones, con financiamiento previsto a través del Fondo Educativo Municipal.

Proceso licitatorio para el edificio de la Escuela Técnica N° 1

Respecto del edificio de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 Ingeniero Mario Rovere, el jefe comunal maragato, acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, firmó la autorización para dar inicio al proceso licitatorio de la obra.

La primera etapa tiene un presupuesto oficial de $3.157.504.917,53 y un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Esta importante inversión será afrontada con recursos municipales provenientes del Fondo Educativo, a partir de la decisión de destinar estos fondos a la construcción de infraestructura escolar.

"La construcción del nuevo edificio representa un paso significativo para una comunidad educativa que lleva más de diez años esperando contar con un espacio propio, adecuado para el desarrollo de sus actividades y la formación de sus estudiantes", destacó Marino.

Una vez formalizado el decreto correspondiente, se dará a conocer la fecha de apertura de ofertas de la licitación pública.