Saldungaray confirmó los espectáculos de la Fiesta de la Tradición, que tendrá su celebración provincial

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La Fiesta de la Tradición y las Costumbres Bonaerenses de Saldungaray tendrá una nueva edición con dos jornadas de música, danza y actividades criollas. El encuentro se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en el predio del ferrocarril, con entrada libre y gratuita.

Uno de los momentos destacados será la entrega simbólica de la constancia de la declaratoria como Fiesta Provincial, que estará a cargo de la senadora provincial Ayelén Durán. El reconocimiento ya fue otorgado y el acto durante la celebración permitirá compartirlo con la comunidad.

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“Será la senadora provincial Ayelén Durán la encargada de entregar la constancia de declaratoria de la celebración como Fiesta Provincial. Tenemos muchas actividades, tanto el sábado, con números de música y danza, como el domingo, que inicia el concurso del asador y las destrezas criollas”, señaló Soledad Davis, desde la organización.

La programación artística reunirá a referentes de la música popular y el folclore. El sábado se presentarán Rocío Quiroz, Carlos Ramón Fernández, Kumara, Joaquín Larrea y Amorina.

Para el domingo, la grilla anuncia a La Guarda, Preciosos Indecisos, Los Carrizo y Natali Giffi, en una propuesta que combinará los espectáculos musicales con las actividades tradicionalistas previstas para la segunda jornada.

Dos días de tradición y cultura criolla

Además de los shows, la fiesta incluirá el concurso de asadores, destrezas criollas, música y danza, junto con la participación de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos.

El encuentro nació hace seis años a partir de una iniciativa conjunta entre los talleres folclóricos municipales y el Municipio de Tornquist. Desde entonces, fue creciendo hasta convertirse en una propuesta que convoca a vecinos y visitantes de distintos puntos de la comarca.

Como había señalado Soledad Davis, directora de los talleres folclóricos municipales de Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray, en una entrevista anterior con La Nueva, las consultas de artesanos y gastronómicos habían comenzado varios meses antes de la celebración.

La declaración como Fiesta Provincial representa un reconocimiento al crecimiento de la propuesta y al trabajo de quienes sostienen las tradiciones locales. La entrega simbólica durante el encuentro sumará un momento institucional a una celebración que nació desde la comunidad y busca ampliar su proyección en la región.

Con dos jornadas de actividades y una programación que combina artistas populares con propuestas criollas, Saldungaray se prepara para recibir una nueva edición de una fiesta que encuentra en sus raíces una de sus principales razones de continuidad.