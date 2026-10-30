Suárez: realizan doble allanamiento con aprehensiones y secuestro de droga

Parte de lo obtenido en los allanamientos de Suárez

La Policía de Suárez y San José realizaron un doble allanamiento con resultados positivos que culminó con la detención de dos personas que vendían estupefacientes.

La investigación comenzó con un llamado al 911 indicando que una persona vendía drogas en un domicilio de calle Los Andes al 100. Esta se movilizaba en un auto BMW, lo cual sirvió para las tareas de identificación.

El personal policial individualizó la vivienda, el vehículo y a la persona a investigar, identificada como Malco Darío Zerfus; asimismo pudieron obtener filmaciones de la existencia en el lugar de movimientos compatibles con la venta de estupefacientes, incluso de entrega en la vía publica.

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Al realizar el allanamiento de la vivienda, se secuestró cocaína fraccionada en 12 envoltorios, marihuana, un pistolón, municiones, balanza , plata y el vehículo utilizado para el desarrollo de la actividad, el cual si bien era utilizado por Zerfus, registra una prohibición de circular vigente.

El segundo operativo se realizó por personal policial de San José, en un domicilio de calle Baigorria en la primera cuadra en Coronel Suárez. Allí también fue identificado como un posible lugar de venta de drogas.

La persona investigada es la ex pareja de Zerfus, Silvina Montes, pero en primera instancia, serían causas separadas hasta que se puedan relacionar las mismas, debido a que fueron denuncias independientes.

En el domicilio se secuestraron: 15 envoltorios de cocaína, recortes de nylon, dinero en efectivo, marihuana y dispositivos celulares. Ambos están siendo investigados por causas particulares aunque no se descarta una posible conexión. Quedaron aprehendidos y serán indagados en las próximas horas por la Fiscalía 19.