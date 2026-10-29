Condenado por participar de un violento asalto en Patagones
Carlos Fernando Molina recibió una pena de cinco años y medio de prisión. Cuenta con sentencias anteriores.
Una pena de cinco años y medio de prisión recibió un sujeto hallado culpable de asaltar al dueño de una vivienda de Carmen de Patagones.
El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 2, resuelto en un debate abreviado, recayó en Carlos Fernando Morales, quien fue imputado del delito de robo agravado por el uso de arma.
El hecho se produjo el 7 de julio de 2018, cuando Morales y otra persona que no pudo ser identificada ingresaron a una casa ubicada en César Fournier al 500, de la localidad maragata, y amenazaron con un cuchillo a la víctima.
Los sujetos redujeron al damnificado, le taparon la boca y lo ataron de pies y manos, para finalmente apoderarse de ropa, una mochila, dinero, un celular y una moto, entre otros elementos.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que el imputado registra condenas previas y se encontraba cumpliendo una pena anterior, por lo que se formará un incidente para dictar una pena única.