Compró con un cheque falso, la policía siguió las pistas y encontró armas, dinero y una camioneta

Personal de la Estación de Policía Comunal esclareció un hecho de presunta estafa denunciado en un comercio de artículos rurales de la ciudad y aprehendió a un hombre de 47 años. La causa fue caratulada “Aprehensión por estafa, falsificación de documento público y tenencia ilegal de arma de fuego”.

Según la denuncia, el hecho ocurrió este miércoles, entre las 16:40 y las 17, en un comercio ubicado sobre la calle Pellegrini, donde fueron adquiridas una motoguadaña y una máquina para cortar césped por un valor total de $1.350.000. El pago se habría realizado mediante un cheque presuntamente falso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los investigadores establecieron que el sospechoso habría utilizado a otra persona como intermediaria para concretar la operación y entregar el cheque.

Mediante la recolección de testimonios, se lograró identificar al presunto autor y se realizó un allanamiento que permitió recuperar las dos herramientas denunciadas y secuestrar otros elementos.

Durante el procedimiento, la Policía incautó además $950.000 en efectivo, una camioneta Chevrolet S-10 que habría sido utilizada en el hecho y un teléfono celular.

También fueron secuestradas cuatro armas de fuego; tres escopetas y una carabina calibre 22 con mira telescópica. A ello se sumaron cartuchos y municiones de distintos calibres.

El hombre aprehendido quedó a disposición de la justicia, con intervención de la UFIJ N° 13 de Tres Arroyos, la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves y el Juzgado de Garantías en turno.