Compró con un cheque falso, la policía siguió las pistas y encontró armas, dinero y una camioneta
Un hombre fue aprehendido tras una investigación por la compra de una motoguadaña y una cortadora de césped con un cheque presuntamente falso.
Personal de la Estación de Policía Comunal esclareció un hecho de presunta estafa denunciado en un comercio de artículos rurales de la ciudad y aprehendió a un hombre de 47 años. La causa fue caratulada “Aprehensión por estafa, falsificación de documento público y tenencia ilegal de arma de fuego”.
Según la denuncia, el hecho ocurrió este miércoles, entre las 16:40 y las 17, en un comercio ubicado sobre la calle Pellegrini, donde fueron adquiridas una motoguadaña y una máquina para cortar césped por un valor total de $1.350.000. El pago se habría realizado mediante un cheque presuntamente falso.
Los investigadores establecieron que el sospechoso habría utilizado a otra persona como intermediaria para concretar la operación y entregar el cheque.
Mediante la recolección de testimonios, se lograró identificar al presunto autor y se realizó un allanamiento que permitió recuperar las dos herramientas denunciadas y secuestrar otros elementos.
Durante el procedimiento, la Policía incautó además $950.000 en efectivo, una camioneta Chevrolet S-10 que habría sido utilizada en el hecho y un teléfono celular.
También fueron secuestradas cuatro armas de fuego; tres escopetas y una carabina calibre 22 con mira telescópica. A ello se sumaron cartuchos y municiones de distintos calibres.
El hombre aprehendido quedó a disposición de la justicia, con intervención de la UFIJ N° 13 de Tres Arroyos, la Ayudantía Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves y el Juzgado de Garantías en turno.