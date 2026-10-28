Detienen al sospechoso de entrar a robar en una carnicería

La Policía de Punta Alta aprehendió hoy a un joven de 19 años acusado de ser el autor del robo de varios cortes de carne, en una carnicería de Buchardo y De la Madre.

Según denunció el carnicero, se llevaron unos 100 kilos de mercadería y algo de dinero en efectivo de la caja registradora, tras barretear la puerta de la persiana y romper la puerta de ingreso al local.

De acuerdo con la información otorgada desde la Comisaría local, a partir de declaraciones testimoniales y del análisis de cámaras de seguridad, el personal del Destacamento Norte y del Grupo Táctico Operativo (GTO) logró identificar al sospechoso, identificado como Agustín Cotta.

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Agregaron que el joven vestía la misma ropa que habría utilizado al momento del robo y, antes de ser aprehendido, se habría presentado en distintos comercios para ofrecer a la venta los cortes de carne sustraídos.

Durante el procedimiento, se secuestraron prendas de vestir y mercadería que fue hallada más tarde descartada en una plazoleta cercana.

Informaron además que Cotta fue identificado como presunto autor de otro robo, denunciado el pasado 21 de octubre, en una vinoteca de avenida Jujuy al 1.300, con la misma modalidad.

En ambos casos interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.