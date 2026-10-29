Patagones: la filial de la Federación Agraria Argentina avanza en la construcción de su sede

Con un marcado orgullo por el logro alcanzado, integrantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Carmen de Patagones confirmaron el inicio de la obra de una sede propia, en la localidad de Stroeder.

“Está obra es mucho más que ver ladrillos y mezcla: es la materialización de nuestro esfuerzo, de nuestra historia y de las ganas de seguir apostando al futuro en el distrito 11”, explicaron.

En nuestra realidad, añadieron, en una zona tan castigada climáticamente, atravesada por una carga impositiva exorbitante y con opciones crediticias que resultan totalmente inviables para la producción zonal, “entendemos que el camino no es la soledad”.

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“El trabajo en conjunto y la unión genuina entre los pequeños y medianos productores no es una opción, es una necesidad fundamental para mantenerse en pie. Esta filial es la que mantiene viva a la FAA en el distrito, y queremos que siga creciendo para que más productores se sumen, alcen su voz y encuentren un espacio de respaldo real”, destacaron.

En dialogo con La Nueva., Alcides Haure presidente de la filial y director del Distrito 11, resaltó que es un proyecto que “se viene remando desde hace muchísimos años” y viendo que la filial no cuenta con espacio propio se gestionó la tenencia de un predio de una hectárea, que desde que se consiguió se cercó a la espera de poder construir.

“A raíz de esto, se comienza con la compra de materiales, con fondos de la recaudación de la Fiesta Regional del Cordero Norpatagónico. Así, el año pasado logramos comprar todo lo necesario, incluido el techo”, sostuvo el dirigente.

Y este año, con la última edición (y algunos ahorros) se logró el costo de la mano de obra. “Por eso nos sentimos orgullosos de ver, como, fila a fila de ladrillos, va tomando forma la construcción. Es una satisfacción enorme”, aseveró. Respecto del predio, Haure adelantó que se va a utilizar para todas las actividades referidas al sector. (agencia Patagones)