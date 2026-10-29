Viajes que transforman: cómo ganar un viaje para todo tu grupo a Monte Hermoso

Surland Viajes y El Americano lanzaron la campaña Viajes que transforman, con la cual grupos de chicos de 9 a 14 años de Bahía Blanca y toda la región pueden ganarse un viaje a Monte Hermoso, con acceso al Parque Acuático.

El concurso tiene una premisa simple y poderosa: pequeñas acciones que transforman nuestra comunidad.

La idea es que los chicos -tanto en sus escuelas o en sus clubes- armen un grupo y realicen una acción concreta sobre cuidado del ambiente, o bien sobre inclusión y prevención del bullying, que deberán mostrar en un video corto. En los colegios participará cada curso y división por separado; en los clubes, cada disciplina y categoría.

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Más allá de la propuesta, lo novedoso es que no deberán competir por likes ni presencia en redes. En este caso, ganarán la buena onda y el compromiso con la comunidad.

El premio contempla el transporte ida y vuelta a Monte Hermoso, comidas, cobertura médica, coordinación y acceso libre al parque acuático de El Americano.

La inscripción deberán hacerla a través de un formulario que maneje el profesor o el entrenador, que se puede encontrar en las redes de Surland Viajes. Para participar no es necesario que el grupo viaje con Surland.