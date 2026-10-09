Villa Rosas: incendiaron un automóvil en la vía pública

La Policía Local informó que un Opel Vectra que se encontraba en la vía pública fue incendiado en la madrugada del viernes en la intersección de España y Av. Arias.

El dueño del automóvil refirió que estaba estacionado en ese lugar y tenía destino de venta para chatarra.

Según refirió el propietario, este fue incendiado de manera intencional por personas desconocidas.

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Las pérdidas del rodado fueron totales. Interviene la UFIJNº2.