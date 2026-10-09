Bahía Blanca ya cuenta con una mano robótica inédita en el país para la rehabilitación

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Bahía Blanca ya cuenta con una nueva tecnología robótica aplicada a la rehabilitación. El Centro de Neurocirugía, Neuromodulación y Dolor (CENEU), ubicado en O'Higgins 412, incorporó una mano y un brazo robóticos que permitirán asistir la recuperación de pacientes con distintas afecciones, una novedad que, según se anunció anoche durante la presentación, convierte a la institución en la primera de su tipo en contar con este equipamiento en la Argentina.

La tecnología fue presentada por el neurocirujano y especialista en dolor doctor Gabriel Salman, director de CENEU, durante un encuentro realizado en el Hotel Land Plaza, ante un auditorio colmado de profesionales de la salud, representantes de obras sociales, instituciones y clubes de Bahía Blanca y la región.

Los dispositivos están destinados a complementar los tratamientos de rehabilitación de pacientes que atravesaron accidentes cerebrovasculares (ACV), fracturas y traumatismos, entre otras afecciones. Su utilización se combinará con las técnicas convencionales de neurorrehabilitación y otras herramientas incorporadas por el centro.

“Vamos a tener un robot de mano en Bahía, y también abarcará a toda la región, para poder asistir a pacientes, no solo de ACV, sino fracturas y traumatismos, tanto en chicos, adultos y personas mayores”, explicó Salman durante la exposición.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La presentación también incluyó la incorporación de equipos de estimulación magnética transcraneal (EMT), una técnica no invasiva que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro.

Salman explicó que esta tecnología permite ampliar las alternativas para el tratamiento de determinados cuadros de depresión, especialmente en pacientes que no responden suficientemente a los abordajes convencionales.

"El procedimiento se realiza de manera ambulatoria, sin cirugía ni anestesia, y puede integrarse con medicación, psicoterapia y seguimiento psiquiátrico. La neuromodulación también se utiliza para abordar determinados cuadros de dolor neuropático, que pueden estar relacionados con lesiones del sistema nervioso, neuropatías y neuralgias", resaltó Salman.

Además, el director de CENEU anunció la disponibilidad de equipamiento para estimulación magnética periférica, destinado a determinados casos de dolor posquirúrgico y postraumático.

Durante el encuentro también se presentó equipamiento de BTL, compañía internacional especializada en tecnología médica, rehabilitación y medicina deportiva.

Entre las incorporaciones se encuentra un sistema de láser robótico de alta potencia, que puede utilizarse en determinados tratamientos del dolor y procesos inflamatorios, con aplicaciones en afecciones como lumbalgias, cervicalgias y tendinitis.

CENEU fue presentado como centro de referencia de la marca para el sur bonaerense, con el objetivo de ampliar las prestaciones para pacientes, deportistas y clubes de la región.

Bajo la dirección de Salman, la institución integra neurocirugía, neuromodulación, tratamiento del dolor, medicina regenerativa, rehabilitación y medicina deportiva.

“CENEU no es un centro de dolor, CENEU es un ecosistema”, fue una de las definiciones que sintetizaron el enfoque del centro durante la presentación, que tuvo como objetivo acercar nuevas alternativas terapéuticas a Bahía Blanca y la región.

El abordaje del dolor lumbar y cervical

El doctor Salman también puso el foco en el tratamiento de la lumbalgia, una de las consultas frecuentes en la práctica médica, y en las posibilidades que ofrecen las técnicas no invasivas.

“Hoy no me veo realmente tratando la lumbalgia sin estos equipos de BTL. En CENEU las herramientas se integran a un abordaje que puede incluir diferentes procedimientos, de acuerdo con las características de cada paciente", apuntó.

Salman mencionó el uso combinado de bloqueos, radiofrecuencia, ondas de choque y estimulación magnética, entre otras alternativas. También destacó que estos recursos se aplican en casos de dolor cervical y en la recuperación de lesiones deportivas.

El neurocirujano aclaró que la incorporación de estas tecnologías no elimina la necesidad de una cirugía cuando la patología lo requiere.

"La indicación depende del diagnóstico y de la evaluación clínica", subrayó.

“Volví a sonreír después de muchísimo tiempo”

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue el testimonio de Soledad Rodríguez (foto), una paciente que realizó un tratamiento de estimulación magnética transcraneal en CENEU por indicación de su psiquiatra.

Rodríguez contó que convive con la depresión desde los 18 años y que, después de atravesar distintas etapas, llegó a un momento en el que necesitaba encontrar un alivio. En ese período, explicó, la maternidad también representaba un desafío, ya que debía cuidar de su hijo pequeño mientras sentía que había perdido parte de su identidad y de su vida anterior.

“Ya me desconocía como persona, pero había alguien que realmente me necesitaba las 24 horas del día. La angustia y la ansiedad me dificultaban responder como quería a esas responsabilidades, aun cuando recibía alivio de la medicación", relató.

"Conocía a Salman desde hacía una década y, después de conversar con mi psiquiatra, decidí probar esta tecnología que hasta entonces me resultaba desconocida. Antes de comenzar, investigué los protocolos y necesité sentirme segura con el procedimiento", dijo.

Soledad realizó 30 sesiones y destacó el acompañamiento del equipo, que adaptó los horarios para que pudiera compatibilizar el tratamiento con sus obligaciones familiares.

“Siento que hubo un antes y un después en mi calidad de vida. Comencé a sonreír después de muchísimo tiempo que no lo hacía. Esa experiencia modificó mi manera de encarar la vida y me permitió recuperar perspectivas que sentía perdidas", aseguró.

La paciente también se refirió al estigma que todavía rodea a la depresión y la ansiedad, incluso dentro de los círculos familiares y de amistad; y aclaró que no quiere ser recordada por su enfermedad, sino como alguien que se animó a probar las alternativas disponibles.

“Si mi historia sirve para que un niño, joven o adolescente no pase por un calvario, para mí el día está ganado”, expresó.

Al cerrar su intervención, alentó a quienes atraviesan situaciones similares a hablar con profesionales de la salud y consultar por las opciones de tratamiento. También remarcó la importancia de contar con acompañamiento y recursos para acceder a la atención.

“En siete u ocho sesiones ya volví a correr”, dijo Pablo Bien

El atleta de triatlón Pablo Bien (foto), ganador del Ironman de Niza y, recientemente, del campeonato de Buenos Aires 2026, contó cómo logró recuperarse de una lesión en la rodilla con un tratamiento que le permitió retomar los entrenamientos y llegar a sus compromisos deportivos.

Bien relató que venía de una gran temporada, con triunfos y una clasificación al Mundial de Niza, cuando comenzó a sentir una molestia en la rodilla que fue aumentando hasta impedirle correr con normalidad.

“Uno lo primero que hace es ir por las tácticas tradicionales, como son el traumatólogo, una resonancia, hasta que apareció una carga en la banda iliotibial. No era grave, pero sí había que parar”, señaló.

"Para un deportista acostumbrado a realizar dos sesiones diarias, la interrupción de los entrenamientos era un problema importante, especialmente por la cercanía de mis objetivos competitivos. Primero recurrí a la kinesiología convencional, aunque sentía que la evolución era demasiado lenta", añadió.

A partir de su vínculo con Andrés, hermano del neurocirujano Gabriel Salman, conoció la tecnología que se utiliza en CENEU y decidió consultar por su lesión.

“Me contó un poco lo que se podía hacer, a dónde se podía apuntar y, resumiendo, en el transcurso de seis o siete sesiones, con la ayuda de los kinesiólogos del Centro, ya volví a correr”, aseguró.

Según dijo completó unas diez sesiones, principalmente para cerrar el tratamiento con mayor tranquilidad.

“Eso ya me empezó a dar vida de vuelta, porque me permitió volver a la rutina más pronto de lo esperado”, sostuvo.

Bien destacó que la recuperación fue clave para sostener su calendario deportivo.

“Poder probar y tener un resultado, la verdad que es gratificante; y ni hablar si eso acompaña una carrera deportiva”, sintetizó.

Cómo se combinan los equipos y los tratamientos

CENEU presentó herramientas de BTL para rehabilitación, recuperación deportiva y tratamiento del dolor. Luciano Terra, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, explicó cómo funcionan y la importancia de contar con esta tecnología en la región, mientras que la bióloga Melisa Hecker y el neurocirujano Gabriel Salman detallaron sus aplicaciones.

Terra destacó la importancia de que los pacientes puedan acceder a estas herramientas sin tener que trasladarse a grandes centros urbanos.

“Soy de un pueblo y uno siempre, cuando tiene una patología o algo por tratar, piensa en irse a Capital Federal. Hoy tenemos esta tecnología de elite presente acá en Bahía Blanca”, señaló.

BTL es una empresa internacional dedicada al desarrollo de equipamiento médico, con líneas que abarcan cardiología, estética, rehabilitación, fisioterapia y robótica. Según explicó Terra, la firma cuenta con centros de investigación y desarrollo y trabaja también con instituciones deportivas.

Terra explicó que la selección de los equipos depende de la evaluación de cada paciente, del tipo de lesión y de la etapa del proceso de recuperación.

"Las tecnologías pueden utilizarse de manera complementaria, pero no existe una fórmula única para todos los casos. Primero que nada, es el criterio médico-kinésico el que va a decidir en qué momento vamos a utilizar cada tecnología”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que sumar equipamiento amplía las posibilidades de intervención de los profesionales. La combinación de distintas herramientas puede contribuir al abordaje de diferentes patologías, siempre de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona.

Uno de los ejemplos que presentó fue el de la estimulación magnética de alta intensidad. Mientras que los equipos magnéticos tradicionales suelen trabajar con potencias mucho menores, Terra indicó que la tecnología Súper Inductiva alcanza los 25.000 gauss.

Esa diferencia -detalló Terra- permite utilizar una herramienta distinta dentro de los tratamientos de rehabilitación y, en determinados casos, contribuir a reducir los tiempos de recuperación. Los resultados, aclaró, dependen de la lesión y de la evaluación profesional.

La rehabilitación deportiva fue otro de los aspectos destacados durante la presentación. Terra contó que, a partir de su trabajo con clubes, tuvo la oportunidad de asistir a jugadores profesionales y conocer de cerca los procesos de recuperación en el deporte de alto rendimiento.

En una ocasión, relató, un kinesiólogo de River Plate le pidió que permaneciera toda una mañana trabajando con los jugadores, entre ellos el bahiense Germán Pezzella, mientras él resolvía otras tareas. Para Terra, hincha riverplatense, fue una experiencia especial.

"Estos equipos también se utilizan en el ámbito del fútbol profesional y en el trabajo con deportistas olímpicos y seleccionados argentinos, tanto para la rehabilitación como para la prevención de lesiones", sintetizó.

Por su parte, la bióloga Melisa Hecker, especialista en medicina regenerativa, explicó cómo estas tecnologías pueden integrarse con procedimientos de medicina regenerativa, entre ellos el plasma rico en plaquetas (PRP).

Según detalló, el objetivo es complementar los tratamientos para favorecer la reparación de los tejidos y generar condiciones que acompañen los procesos de recuperación.

“Se asocia muy bien y se complementa lo que es la terapia regenerativa con BTL, ya que contribuye a la reparación o regeneración del tejido”, resaltó.

Hecker mencionó también posibles aplicaciones vinculadas con la circulación y el metabolismo de los tejidos.

"La elección del protocolo depende de cada caso y debe estar guiada por el médico. Algunos procedimientos pueden realizarse con guía ecográfica, una herramienta que permite mejorar la precisión y la seguridad de la intervención", afirmó.

El encuentro concluyó con un cóctel, para agasajar a los presentes, que dio lugar a charlas informales e intercambios entre todos los profesionales, entre ellos Oscar Liberman, diputado provincial de La Libertad Avanza; Federico Bugatti, secretario de Salud del Municipio bahiense; Sebastián Barisone, director general del área de deportes municipal, y Pedro Peñalva, presidente del club Liniers, además de profesionales de la medicina y de otras áreas.