Francia: 71.500 personas participaron de protestas estudiantiles por más financiación

Unas 71.500 personas participaron el jueves de las protestas estudiantiles realizadas en distintas ciudades de Francia para reclamar más financiación y mejores condiciones educativas, según cifras del Ministerio del Interior.

Las movilizaciones contaron con el respaldo de varios sindicatos docentes y derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en París y Nantes. Además, la policía detuvo a más de 500 personas en todo el país.

Uno de los principales focos de tensión se registró en el instituto Hélène Boucher, en el noreste de París, donde los estudiantes bloquearon los accesos durante la mañana con contenedores de basura. La policía antidisturbios intervino y dispersó la protesta con gases lacrimógenos.

Mientras los estudiantes se concentraban frente al establecimiento, efectivos policiales se desplegaron en las calles aledañas. La escuela fue uno de los cientos de centros educativos afectados por las manifestaciones de la jornada.

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En la capital francesa también se registraron incidentes en la plaza de la Bastilla, donde grupos de estudiantes escalaron el monumento y algunos manifestantes ondearon la bandera nacional y cantaron el himno francés. Según imágenes televisivas, agentes antidisturbios avanzaron con porras para desalojar la plaza.

Aunque las movilizaciones fueron mayoritariamente pacíficas, en algunos puntos se produjeron daños materiales, incluidos incendios y actos de vandalismo contra paradas de autobús. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, porras y granadas aturdidoras. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la infancia cuestionaron el uso de la fuerza por parte de los agentes.

Reclamos por más docentes y recursos

Los estudiantes de institutos y universidades reclaman un plan de emergencia educativa con una inversión de 10.000 millones de euros. Entre sus principales demandas figuran la incorporación de más profesores y personal administrativo, la garantía de reemplazos para los docentes ausentes y la reducción de la cantidad de alumnos por aula.

También piden reformar o eliminar Parcoursup, la plataforma utilizada para acceder a la educación superior, por considerar que presenta problemas de transparencia. A su vez, exigen la renovación de los edificios escolares para adaptarlos a las olas de calor, la creación de 250.000 plazas universitarias adicionales, cambios en el sistema de admisión a los másteres —conocido como Mon Master— y mejores becas para estudiantes de menores recursos.

En respuesta a los reclamos, el ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció al canal de televisión TF1 que se enviarán 3000 profesores suplentes a institutos con dificultades. Según explicó, los docentes comenzarían a incorporarse a los establecimientos entre el viernes y el martes.

Movilizaciones en Marsella y Nantes

En Marsella, unas 3900 personas participaron de una manifestación en apoyo a los estudiantes, de acuerdo con datos de la prefectura de policía de Bouches-du-Rhône. La movilización se desarrolló sin incidentes.

Entre los participantes estuvo Diane Di Sciullo, profesora de un instituto de esa ciudad, quien describió las dificultades que enfrenta en el aula por la falta de mobiliario y la cantidad de alumnos.

"Este año tengo una clase de 37 alumnos. Al comienzo de cada clase, les pido que vayan a las aulas de al lado para ver si hay sillas y mesas para poder estudiar. A veces hay tres alumnos en una misma mesa", afirmó.

En Nantes, estudiantes y docentes marcharon para exigir mejoras en las condiciones educativas. Durante la movilización se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y gendarmes, según informó France 24.

UNICEF pidió proteger a los menores

En medio de los incidentes, la filial francesa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió una desescalada de la violencia y reclamó a las autoridades que garanticen la protección de los menores.

"Los jóvenes tienen derecho a ser escuchados, a participar en las decisiones que les afectan y a manifestarse pacíficamente", señaló el organismo en un comunicado.

UNICEF también recordó que el derecho de niños y adolescentes a manifestarse de manera libre y segura está contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño, e instó a las autoridades francesas a respetar ese principio. (NA)