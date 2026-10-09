La Justicia brasileña ordenó el arresto de Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial

A pocos días del balotaje, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó este jueves la detención del exlegislador Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, para que cumpla una condena de cuatro años y dos meses por coacción a la justicia de su país.

La decisión del magistrado Alexandre de Moraes, integrante del STF, resulta firme e inapelable tras haber rechazado las últimas apelaciones del exdiputado, quien se autoexilió en Estados Unidos, donde reside actualmente, tras alegar que sufre una persecución política y judicial.

Por lo tanto, determinó la inclusión del nombre del ex legislador en la lista de condenados con órdenes de prisión y además que se le cancelen los pasaportes a su nombre.

Eduardo Bolsonaro fue sentenciado por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años de prisión. (NA)