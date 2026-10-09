Cayeron dos hombres acusados de cometer al menos cinco robos con inhibidores en Bahía

Dos hombres de 41 años fueron aprehendidos este viernes acusados de participar en al menos cinco robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal.

El operativo se concretó en una vivienda ubicada en Catamarca al 200, donde se secuestraron los elementos denunciados como robados en los distintos hechos y un dispositivo de comunicación inalámbrico que habría sido utilizado para interferir en las señales de las alarmas.

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Los aprehendidos fueron identificados como Rubén Giannini y Emiliano Sebastián Armani, ambos de 41 años.

Participó personal de la Comisaría Primera, tras varios días de tareas de investigación, con intervención de la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según se informó, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testimonios y tareas de vigilancia encubierta. En ese proceso, los investigadores contaron con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CeUM), cuyas imágenes permitieron detectar un patrón de comportamiento que se repetía en los distintos episodios.

De acuerdo con la hipótesis policial, los sospechosos utilizaban inhibidores de señal para bloquear el funcionamiento de las alarmas y facilitar la sustracción de pertenencias de los vehículos.