¿Cuándo mejora el tiempo en Bahía Blanca y qué temperatura se espera?
El pronóstico de Satelmet para la jornada del sábado en nuestra ciudad.
Según Satelmet, el sábado se presentará con tiempo fresco en Bahía Blanca. Durante las primeras horas habrá cielo nuboso, humedad y probabilidad de lloviznas ocasionales, aunque se espera una mejora a medida que avance la mañana.
La temperatura mínima será de 8 grados, con viento leve del sudeste y algunas ráfagas moderadas.
La visibilidad se mantendrá entre regular y buena.
Por la tarde, las condiciones serán más agradables, con cielo parcialmente soleado y una temperatura máxima prevista de 17 grados.
El viento continuará soplando del sudeste, con intensidad leve y ráfagas moderadas.
Hacia la noche, el ambiente volverá a tornarse frío, con cielo parcialmente nublado. Para la medianoche se estima una temperatura cercana a los 8 grados.