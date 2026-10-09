¿Cuándo mejora el tiempo en Bahía Blanca y qué temperatura se espera?

Según Satelmet, el sábado se presentará con tiempo fresco en Bahía Blanca. Durante las primeras horas habrá cielo nuboso, humedad y probabilidad de lloviznas ocasionales, aunque se espera una mejora a medida que avance la mañana.

La temperatura mínima será de 8 grados, con viento leve del sudeste y algunas ráfagas moderadas.

La visibilidad se mantendrá entre regular y buena.

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Por la tarde, las condiciones serán más agradables, con cielo parcialmente soleado y una temperatura máxima prevista de 17 grados.

El viento continuará soplando del sudeste, con intensidad leve y ráfagas moderadas.

Hacia la noche, el ambiente volverá a tornarse frío, con cielo parcialmente nublado. Para la medianoche se estima una temperatura cercana a los 8 grados.