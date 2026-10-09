Choque entre dos motos en barrio Noroeste: un herido fue trasladado en código rojo

Dos motociclistas resultaron heridos este viernes por la tarde tras protagonizar un choque en la intersección de las calles Juan Molina y Bolivia, en el barrio Noroeste de Bahía Blanca.

El siniestro involucró a una Honda CG, dominio 899-KDF, conducida por Franco Abudaya, de 31 años, y otra motocicleta de 110 centímetros cúbicos, dominio 778-DBX, al mando de Matías Romero del Río, de 24.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Municipal para recibir atención médica.

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Abudaya fue derivado en código rojo, lo que indica la prioridad en la asistencia y el traslado, mientras que no se precisaron detalles sobre el estado de salud del otro motociclista.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión.