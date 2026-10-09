Los Rolling Stones volvieron al estudio y ya graban nuevas canciones

Los Rolling Stones parecen no tener intenciones de frenar: apenas tres meses después del lanzamiento de Foreign Tongues, su más reciente álbum de estudio, la banda británica volvió a grabar nuevas canciones, según reveló el reconocido saxofonista de jazz Courtney Pine, quien participó de una de las sesiones junto a Mick Jagger.

Pine contó que trabajó recientemente con el cantante de los Stones y confirmó que la sesión estuvo destinada a nuevo material del grupo. “Acabo de hacer otra sesión hace un par de semanas con él para The Rolling Stones”, señaló el músico británico en declaraciones al programa Private Passions de BBC Radio 3, que serán emitidas el domingo 11 de octubre y fueron adelantadas por el diario Daily Mirror.

El saxofonista, una de las figuras más importantes del jazz británico de las últimas décadas, destacó además la capacidad de Jagger para desenvolverse en el estudio y definió al cantante como “un artista increíble”. Pine ya había colaborado anteriormente con él y ahora volvió a ser convocado para participar de las nuevas grabaciones.

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La información sobre la sesión fue corroborada además por Atlantic London, fabricante de saxofones, que informó recientemente que Pine había grabado con los Rolling Stones y que utilizó para ese trabajo uno de sus modelos Duke Tenor.

Aunque el Mirror señaló que las sesiones podrían desembocar en el álbum número 26 de la banda, por el momento los Stones no anunciaron oficialmente un nuevo disco. Sin embargo, un vocero del grupo confirmó al periódico que Jagger y sus compañeros continúan desarrollando canciones: “Mick y la banda siempre están aportando nuevas ideas y grabando temas para una posible edición futura. Estén atentos”.

La noticia llega poco después de que los Stones publicaran el 10 de julio Foreign Tongues, un álbum de 14 canciones producido por Andrew Watt y grabado en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres. El trabajo reunió nuevamente a Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood y contó con invitados como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, de The Cure, y Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers.

El disco, sucesor de Hackney Diamonds (2023), también incluyó una participación póstuma de Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021. A comienzos de octubre, la banda lanzó además Bad Luck Hideaway, una canción que no había aparecido originalmente en las plataformas digitales y que también conserva una grabación de Watts.

Las declaraciones de Pine muestran ahora que aquel período de intensa actividad creativa no terminó con Foreign Tongues. Sin fecha, título ni confirmación de un nuevo álbum, los Rolling Stones ya volvieron al estudio y tienen nuevas canciones en marcha.