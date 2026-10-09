Arrestaron a una mujer por violación de domicilio en Tres Arroyos

Una mujer de 27 años fue aprehendida luego de ingresar durante la madrugada en la vivienda de un hombre de 59, en Tres Arroyos, tras forzar una ventana.

El hecho se produjo en Roca al 900 de esa ciudad y se frustró cuando el dueño de casa, que estaba presente, utilizó el pulsador de alarma y rápidamente se presentaron móviles de seguridad en el lugar.

No está claro qué fines tenía la mujer, aunque se supo que ambos se conocían. Por el momento fue imputada de violación de domicilio y daño, con intervención de una UFIJ tresarroyense.

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Con captura

La comisaría Primera de Tres Arroyos, por otra parte, atrapó ayer a un hombre de 27 años que tenía pedido de captura, desde ayer, por los delitos de lesiones agravadas, violación de domicilio y daño.

El procedimiento, en principio a cargo del Grupo Táctico Operativo de la seccional, se dio en Ayacucho al 900.

La solicitud de restricción era del Juzgado de Ejecución Penal N° 1. Una vez que se tomó conocimiento de la novedad, el joven quedó bajo arresto domiciliario.