Patagones: licitaron luminarias Led para plazas del distrito

Por Agencia Patagones

En la búsqueda de mayor seguridad y embellecimiento de espacios verdes del distrito, el municipio de Patagones procedió a la apertura del Concurso de Precios Nº 27/2026, destinado a la adquisición de insumos y luminarias Led.

Con un presupuesto oficial de 37.753.500 pesos, la empresa Luz SA, hizo una oferta de 35.399.800; mientras que GRS Patagónica SRL, propuso 31.026.515, con una alternativa de 34.484.925; por su parte Eduardo Van Doorn, ofertó 48.338.000 y el Grupo Idemat SA, 30.052.995.

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El acto contó con la presencia del intendente Ricardo Marino; el coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni; el subsecretario de Servicios Públicos, Luis Sciacchitano; la directora de Compras, Telma Salas, y representantes de las firmas oferentes.

A partir de ahora, las ofertas serán evaluadas conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, con el objetivo de avanzar en la incorporación de la nueva iluminación para distintos espacios públicos del distrito.

Pala cargadora

Por otra parte, con un presupuesto oficial de 135.000.000 pesos, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 10/2026, destinada a la adquisición de una pala cargadora para la subsecretaría de Servicios Públicos.

En este sentido, se presentaron cuatro firmas; Turbodiesel SA, con una propuesta de 109.589.480; Biscayne Servicios SA, hizo lo propio con 131.300.000 y una alternativa de 112.800.000; Vialerg SA, con una oferta de 132.000.000 y Venmaq SA, 34.900.000.

El acto fue encabezado por el intendente, Ricardo Marino, junto al coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte; la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Pamela Baffoni; el subsecretario de Servicios Públicos, Mariano Sciacchitano; el gerente de Control y Gestión Financiera, Gonzalo Voglino; la directora de Compras, Telma Salas; y el concejal de Fuerza Patria, Santiago Dalmau.