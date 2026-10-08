Asesinato en Ascasubi: encuentran culpables a dos de los tres acusados

El jurado declaró culpables esta tarde a Ángel Berg y a Matías Kunzli por el delito de homicidio del productor cebollero Rilberth Rodas Ortiz, en Hilario Ascasubi.

El asesinato se había producido durante un intento de robo contra el chacarero, entre el 8 y 9 de octubre de 2024.

En tanto, el tercer acusado, Rodrigo Uribe fue encontrado no culpable.

Si bien el jurado popular resolvió en la tarde del jueves sobre esta cuestión, el juez técnico Hugo de Rosa, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 1 tendrá que fijar la pena de los dos culpables.

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Según la investigación -a cargo del fiscal de homicidios bahiense, Jorge Viego-, Berg y Kunzli ingresaron en esa ocasión en el establecimiento Buena Ventura y atacaron brutalmente a Rodas Ortiz, que era de nacionalidad boliviana.

Allí, golpearon al productor y le provocaron heridas cortantes profundas en el tórax, que afectaron el pulmón y el corazón y le causaron la muerte.

Poco antes Rodas Ortiz había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla, que los delincuentes habrían sustraído.

El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado por otro productor rural, que llegó al lugar y dio aviso a la Policía.