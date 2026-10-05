A dos años del crimen de un cebollero en Ascasubi, un jurado popular juzga a los acusados

Sentados en el fondo, detrás de los abogados, dos de los acusados.

Casi dos años después del homicidio en ocasión de robo del productor cebollero Rilberth Rodas Ortiz (52), comenzó hoy en Bahía Blanca el juicio por jurados contra Rodrigo Sergio Uribe, Ángel Ariel Berg y Matías Nahuel Kunz, imputados por el asesinato.

El debate se extenderá hasta este viernes y como juez técnico actúa Hugo de Rosa, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

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El hecho de sangre se cometió entre el 8 y el 9 de octubre de 2024, en un campo de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino.

Según la investigación a cargo del fiscal de homicidios bahiense, Jorge Viego, los acusados ingresaron en el establecimiento Buena Ventura y atacaron brutalmente a Rodas Ortiz, que era de nacionalidad boliviana.

Los asaltantes golpearon al hombre y le provocaron heridas cortantes profundas en el tórax, que afectaron el pulmón y el corazón y le causaron la muerte.

Poco antes Rodas Ortiz había cobrado una suma millonaria por la venta de cebolla, que los delincuentes habrían sustraído.

El cuerpo sin vida del agricultor fue hallado por otro productor rural, que llegó al lugar y dio aviso a la Policía.

Dinero de una venta

La fiscalía sostiene que la víctima había vendido cebolla y tenía el dinero en efectivo de esa operación.

En base a tareas investigativas posteriores, el fiscal Viego pudo vincular a los tres procesados con el hecho.

El juicio se desarrolla en el quinto piso de Tribunales, en Estomba 34.