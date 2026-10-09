Nueva advertencia del embajador de EE.UU. sobre el uso de tecnología china en la Argentina

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a cuestionar el uso de tecnología china y advirtió sobre los riesgos que, según su planteo, implica elegir proveedores únicamente por sus precios.

En X, compartió una publicación de su cuenta oficial sobre una reunión con un ejecutivo de Oracle. “Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, escribió el diplomático.

A continuación, reforzó su advertencia: “Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”.

Lamelas sostuvo que la libertad de mercado debe ir acompañada de una evaluación de las condiciones de seguridad de los productos y servicios que se contratan. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!”, cerró el mensaje.

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El posteo retomó una publicación difundida un rato antes desde su cuenta oficial como embajador, en la que destacó la presencia de Oracle en distintas actividades de la economía argentina y dio detalles de un encuentro con Matis Pellerin, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de la compañía, que viajó desde París.

“Buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle. Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios”, afirmó en ese mensaje.

Según explicó, durante la reunión conversaron sobre las posibilidades de la superinteligencia para acelerar cambios en empresas y servicios. El embajador también vinculó la elección de proveedores tecnológicos con las condiciones necesarias para desarrollar la infraestructura destinada a las exportaciones.

“Coincidimos en algo clave: la infraestructura para exportar recursos estratégicos necesita una base tecnológica segura. Y esa base empieza por proveedores confiables”, señaló. (TN)