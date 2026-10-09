Milei designó al embajador de las Repúblicas de Namibia y Mauricio

El presidente Javier Milei designó a Raúl Santiago Ailan como el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de las Repúblicas de Namibia y Mauricio, según se informó este viernes a través del Boletín Oficial.

En los Decretos 1158/2026 y 1159/2026 firmados por Milei y el canciller Pablo Quirno, se indicó que Ailan fue designado como Embajador en ambos países africanos.

Asimismo, se informó que ambas designaciones son “sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Sudáfrica”.

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Además, en ambos Decretos se señaló que tanto el Gobierno de la República de Namibia como el de la República de Mauricio concedieron “el plácet de estilo para la designación del citado funcionario como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario” en ambos países. (NA)