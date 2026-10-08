Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló el fallo que lo obligaba a su cumplimiento

El gobierno nacional apeló hoy el fallo dictado por el juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El enfoque clave del planteo es que condicionaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

Días atrás, el juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, pero el gobierno apeló hoy el fallo.

El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

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Por eso, ordenó al Gobierno nacional “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

El caso pasará ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. (C5N)