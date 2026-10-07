Universitarios entraron por la fuerza a la Secretaría de Educación y reclaman una respuesta del Gobierno

Cientos de estudiantes universitarios ingresaron este miércoles a la sede de la Secretaría de Educación de la Nación para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y permanecen dentro del edificio a la espera de respuestas de las autoridades. “Se nos acabó la paciencia y no nos vamos hasta que cumplan la ley”, advirtieron.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a un grupo de los estudiantes. Ese era uno de los principales pedidos de la protesta.

“Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”, dijo al canal TN Malena Ghio, estudiante de Actuación en el Departamento de Artes Dramáticas. Consejera Superior de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica.

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“Lo único que queremos es que Carlos Torrendell tenga una reunión con nosotros; que nos diga qué día y a qué hora va a recibirnos”, explicó Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación. Consejera Directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al respecto, dijo que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta y solo los dejan permanecer en el hall del edificio. “No nos vamos a ir hasta no tener respuesta del secretario”, advirtió.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además del financiamiento universitario, los estudiantes reclaman un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

La protesta se produce a una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. Los estudiantes anticiparon que durante los próximos días continuarán las movilizaciones y decidieron profundizar las medidas de fuerza.

“Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia, que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, planteó Bär Larralde.

La Marcha Federal Universitaria confluirá con una movilización convocada frente al Congreso por la Ley de Tierras y por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras continúa la permanencia dentro del Palacio Pizzurno, los estudiantes convocaron a acompañar la protesta desde la puerta del edificio y mantienen el reclamo para que las autoridades educativas den una respuesta a las demandas presentadas.