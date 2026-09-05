Conflicto universitario: confirmaron otro paro y una nueva Marcha Federal

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales se reunió luego del fracaso de la reunión paritaria del pasado 1º de septiembre y la contundencia del paro que se realizó el pasado miércoles en casas de estudios de todo el país.

En el encuentro, tras la puesta en común de las consultas de base de los gremios que representan a trabajadores docentes y no docentes, los sindicatos definieron la realización de un nuevo paro total en universidades de todo el país el próximo martes 8 de septiembre y la organización de la 5ta Marcha Federal Universitaria, la primera semana de octubre.

"Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria a realizarse la primera semana de octubre", precisaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

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Asimismo, detallaron el cronograma de medidas de fuerza para los próximos días, que se llevará a cabo durante el mes de septiembre:

- Paro nacional en las universidades el día martes 8 de septiembre.

- Jornada nacional de clases públicas "La universidad en la calle" el martes 15 de septiembre.

"Por la Ley de Financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano, y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades", remarcaron entre los reclamos. (Con información de DIB)