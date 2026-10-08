Cristiano Ronaldo despidió a Messi con un emotivo mensaje: “Todo mi respeto”

Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje al astro Lionel Messi luego de que confirmara su despedida de la Selección Argentina, en el que le valoró “todo lo logrado" con su país.

El atacante portugués, con quien Messi sostuvo una larga rivalidad deportiva desde los primeros años de su carrera, aseguró que la historia del “10” “quedará para siempre”.

Lionel Messi cerró su carrera con la Selección Argentina durante la noche de este martes 6 de octubre, con un amistoso internacional disputado en el estadio Monumental, ante Benín.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El delantero argentino Lionel Messi le puso final a una trayectoria de 21 años con el seleccionado argentino en el que pasó por todas las etapas que puede pasar un futbolista, desde la renuncia y las críticas hasta alcanzar la gloria máxima en el Mundial de Catar 2022, con éxitos que le permitieron incluso ganarse el elogio de sus rivales, como es el caso de Cristiano Ronaldo.

Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo.

Figuras del Barcelona y Real Madrid, respectivamente, durante gran parte de sus carreras, Messi y Ronaldo fueron antagonistas deportivos en partidos inolvidables de liga española y, aunque el portugués fue crítico en algunas ocasiones, sostuvieron una relación muy cordial fuera de la cancha.

Considerados como los dos mejores jugadores del mundo durante más de 10 años, ambos compartieron una gran cantidad de galas y premiaciones, en las que los triunfos se fueron alternando pero el respeto mutuo se mantuvo, por lo que Cristiano decidió saludar al jugador del Inter Miami con un mensaje emotivo y respetuoso.

“Tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre” comenzó el jugador de 41 años, destacando los 21 años en los que Messi jugó para la “Albiceleste”, desde su debut en 2005, y cerró: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”. (NA).