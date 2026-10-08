Estudiantes se recuperó y superó a Villa Mitre, al completarse la fecha del Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Estableciendo diferencias en el primer cuarto (25-14) y en el último (16-4), Estudiantes se impuso en el Casanova ante Villa Mitre, por 67 a 52, al completarse anoche la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

La misma había comenzado el martes, con la victoria de Sportivo Bahiense ante 9 de Julio, 85 a 78, en suplementario (70-70).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo albo tuvo a Josefina Rodríguez con 18 puntos (3-6 en triples, 1-2 en dobles y 7-11 en libres), más 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que Sofía Trellini aportó 18 unidades (4-7 en triples, 1-3 en dobles y 4-5 en libres), más 7 recobres.

Otra con rendimiento positivo fue Victoria Hollman, con 12 punto y 7 rebotes.

Las tricolores, por su parte, hicieron 3-28 en triples.

La próxima fecha será el martes, con Villa Mitre-9 de Julio y Sportivo-Bahiense. Libre tendrá Estudiantes.

Estudiantes (67): S. Trellini (18), J. Rodríguez (18), V. Escudero (5), L. Mansilla (9), V. Hollman (12), fi; I. Basaul (5), K. Kovach y L. Hiebaum. DT: Julián Manqueo.

Villa Mitre (52): M.A. Carli (9), B. Marcocci (11), A. Larrosa (4), Josefina Brossard (2), A. Tellez (11), fi; M. Caputo (4), M. Leal (4), Juliana Brossard (1), Ch. García (6), J. Felsinger, C. Lauman y C. Hosni. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: Estudiantes, 25-14, 36-35 y 51-48.

Árbitros: Iván Kalasnicoy y Marcelo Bressan⁩.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Posiciones

1º) Bahiense (5-1), 11 puntos

2º) Estudiantes (3-4), 10

3º) 9 de Julio (3-3), 9

3º) Villa Mitre (3-3), 9

3º) Sportivo (2-5), 9