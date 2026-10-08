LBB Oro: completan la fecha ocho, con bajas importantes que demandarán mucho tiempo de recuperación

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Con cinco partidos se completa, desde las 21, la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que comenzó anoche con el triunfo de L.N. Alem sobre Estudiantes, por 96 a 77.

El puntero Estrella, que arrastra el mejor récord con seis victorias consecutivas, recibe a Liniers que en este tramo ganó cinco partidos, incluído el único que afrontó de visitante.

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Napostá, uno de los escoltas y que sorpresivamente cayó ante Independiente en su última presentación, visita a un Olimpo revitalizado tras ganar dos de los últimos tres partidos, aunque sin haber podido festejar aún de local.

Bahiense del Norte, el otro escolta y que llega con dos triunfos en fila, intentará mantener su invicto de este tramo en el Manu Ginóbili, recibiendo a Pueyrredón, que perdió en su última presentación después de cuatro victorias consecutivas.

Villa Mitre, por su parte, tiene la misión de recuperarse luego de darse un golpe frente a Barrio Hospital, esta vez visitando a otro del fondo, Independiente, que ganó el primero y el último partido de este tramo, ambos de visitante, sin haber triunfado todavía como local.

En el restante encuentro de la jornada, Pacífico, que viene de anotar la máxima puntuación de un equipo en el partido de mayor puntaje del torneo (113 a 105 de Alem), visita a Barrio Hospital, que ganó su primer partido de este segundo tramo, cortando una racha global de ocho derrotas, justamente, ante el mismo rival que había sumado su última victoria.

Lunes y miércoles

La novena fecha comenzará el lunes, con Villa Mitre-Olimpo, a las 20, debido a que Emiliano Menéndez, DT del tricolor, integra el cuerpo técnico de la CABB.

El resto de los partidos se disputarán el miércoles, dejando libre el jueves, cuando debute Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina, recibiendo a Boca, en cancha de Villa Mitre.

Estrella-Liniers

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán ⁩y Joel Schernenco.

Novedades: en Estrella y como sucederá por el resto de la temporada, no juega Carlos Balmaceda (lesión en la mano izquierda) y en Liniers regresa Agustín Dottori (ausente, por viaje, los últimos dos partidos). El que no está es Nicolás Ramos (viaje de egresados).

Antecedentes: Liniers 66, Estrella 77.

Bahiense-Pueyrredón

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en los locales continúa afuera Sebastián Luengo (con un esguince de tobillo).

La visita, en tanto, sufrirá otra baja importante (había partido Francisco Ruiz a Pergamino), porque Damián Carci tendrá unas seis semanas afuera, a raíz de la fractura de la falange distal del dedo índice de la mano izquierda. Mientras que Alejo Agulló volvería a tener minutos, tras la torcedura del tobillo derecho en el primer minuto del último partido.

Antecedentes: en fase regular, Pueyrredón 66, Bahiense 62. En semifinales, Bahiense ganó 68-53, de local y 63-62, de visita.

Olimpo-Napostá

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Ariel Di Marco.⁩

Novedades: el aurinegro tiene todos sus jugadores disponibles y el albiazul no cuenta con Germán Andrés (operado de una rodilla), Felipe Germain (viaje de egresados) y Tomás Solís (viaje familiar).

Antecedentes: Napostá 88, Olimpo 61.

Independiente-Villa Mitre

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en el viola sigue sin Luciano Figueroa, Martín Schmir y Juan Pablo Morán, y el tricolor está completo.

Antecedentes: Villa Mitre 90, Independiente 74.

Barrio Hospital-Pacífico

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Sam Inglera.

Novedades: los locales no juega nuevamente Nahuel Cámara (rodilla).

Pacífico, por su parte, sufrirá la baja de Santiago Loos, quien se fracturó el escafoides de la muñeca derecha y estará afuera entre seis y ocho semanas, sumándose a la baja de Pedro Palacio.

Antecedentes: Pacífico 96, Barrio Hospital 84.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (15PG-3PP) 23 puntos

2º) Napostá (13-5), 21

2º) Bahiense (12-6), 21

4º) Pueyrredón (11-7), 20,5

5º) Liniers (10-8), 20

6º) Villa Mitre (10-8), 19,5

7º) Pacífico (9-9), 19

8º) L.N. Alem (7-12), 18,5 (*)

8º) Estudiantes (8-11), 18,5 (*)

10º) Olimpo (6-12), 16,5

11º) Independiente (4-14), 15,5

12º) Barrio Hospital (4-14), 15

(*) Tienen un partido más.