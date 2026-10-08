La minería sigue en alza y subió más de 8% en agosto, impulsada por el petróleo y Vaca Muerta

El índice de producción industrial minero (IPI minero) anotó una nueva suba de 8,4% en agosto respecto del mismo mes del año anterior, continuando con la tendencia de un crecimiento sostenido y demostrando que es uno de los sectores con mejores resultados dentro de la economía.

Los datos se desprenden del último informe sobre el IPI minero que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Al haber anotado incrementos durante todos los meses del año, el acumulado de enero-agosto presentó un aumento de 7,9% respecto al mismo período de 2025.

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En la medición mensual, sin embargo, el incremento fue menor (1,9%) respecto a julio, aunque le alcanzó para posicionarse como el tercer mejor desempeño del 2026: quedó por detrás de junio (2%) y enero (2,1%). El índice serie tendencia‑ciclo registró un aumento de 0,2% respecto al mes anterior.

A pesar del buen desempeño general, las distintas subclases del indicador se movieron con resultados dispares. "Extracción de sal" fue el rubro con el mayor aumento interanual (76,2%) y el acumulado del año asciende a 96,3%.

En el extremo opuesto se ubicó "Extracción de piedra caliza y yeso", con una contracción del 41,9% y un acumulado negativo de 9,3%.

Entre los vaivenes de las subclases, la minería sigue siendo uno de los sectores con mayor crecimiento económico y, sumado al agro y la energía, son tres de los sectores que mejor se mueven en esta nueva economía.



El desempeño de las subclases del IPI minero