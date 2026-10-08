Escándalo: insultos y trompadas en un partido de Reserva entre Talleres y Atlético Tucumán

Un nuevo momento bochornoso se vivió en el fútbol argentino: el partido de la Reserva entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba terminó con trompadas y corridas entre hinchas e integrantes del cuerpo técnico de la T.

Esta escena quedó registrada en la transmisión oficial de LPF Play y se pudo ver el escándalo en primer plano.

A lo largo del partido, Talleres sufrió dos expulsiones en el primer tiempo y el descontento con la actuación del árbitro fue evidente. Las protestas comenzaron a calentar el clima y esto se trasladó al terreno de juego.

Tanto es así que Gabriel Abeldaño, delantero de Atlético Tucumán, convirtió el 2-0 en el último minuto de juego, se lo festejó en la cara a un rival y se fue expulsado.

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Tras esta actitud, todo se descontroló fuera de la cancha y comenzó una brutal pelea que tuvo como protagonistas a Lautaro Acosta y su hermano Rodrigo, entrenadores de la T, que fueron expulsados durante el encuentro.

En las imágenes se lo pudo ver al exfutbolista de Lanús enfurecido, golpeando a un hombre que quedó tirado contra el alambrado que separa la tribuna de la cancha.

En el medio de este bochorno, un gazebo quedó destrozado y se pudo escuchar a los comentaristas del partido diciendo que había “mujeres y niños” entre los afectados.

Además, en la continuidad de la transmisión, se vio a ambos integrantes de la T siendo apartados del lugar y separados en contra de su voluntad por sus propios futbolistas, ya que querían que continuaran las agresiones.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y estalló el escándalo entre los hinchas.

Por el momento, desde la AFA no dieron un comunicado oficial y se espera por conocer las sanciones, que seguramente serán ejemplares teniendo en cuenta el contexto y la magnitud de las agresiones.

Lautaro Acosta habló luego del escándalo

El exfutbolista y actual entrenador de Talleres se refirió al escándalo y dio su versión de los hechos en diálogo con TyC Sports.

“Obviamente, nos perjudicó de una manera escandalosa el referí. Lo que pasó hoy en cuanto al escándalo de su desempeño arbitral es muy bravo; habla mucho de cómo esta gente que tiene proyección a (llegar a) Primera”, explicó de arranque.

Además, apuntó contra el arbitraje en general en el fútbol argentino: “Esto no mejora. Referís como el de hoy, que no solo erra en jugadas fáciles de interpretación, sino también en lo técnico. Habla muy mal del referí, que fue el primero que calentó la situación”.

Por otra parte, explicó por qué fue expulsado junto con su hermano, motivo por el que tuvieron que ver el final del partido en medio de la tribuna local. También explicó cómo comenzaron los incidentes.

“Con mi hermano habíamos sido expulsados los dos por decirle nada, sin haberlo insultado. Sí, en un tono de partido. Es mentira si dice lo contrario. Estábamos en la parte de la tribuna de ellos dirigiendo sobre el final. Llega el segundo gol y hubo cargadas; nos grita el gol un padre. Nos estamos yendo y, en el medio de eso, en el medio de la gente y sin seguridad, lo que termina pasando es que le pegan a nuestro doctor, a un jugador nuestro, y nosotros reaccionamos y nos defendimos. Le tiraron un sillazo a nuestro doctor. Nosotros nos defendimos, a nuestros jugadores y a nuestro staff. Lamentablemente, terminó de una manera escandalosa”, afirmó.

Y agregó: “El primer responsable es el referí; no solo no está capacitado, no solo dirigió mal, ha errado con animosidad de perjudicar a Talleres. Eso sacó a los chicos, a nosotros. Uno no sabe qué pensar en estas situaciones. Esto lo digo con mucha autoridad porque ya lo dije cuando era jugador de primera. Los referís nuevos no vienen mejor. Es difícil a lo que nos enfrentamos. Me duele lo que se da en el futbol argentino con los referís. No hay futuro en este lugar”.

“No hablé con nadie, no pude. Yo hago este descargo a través de los medios para que quede claro cómo fueron las cosas, que no se quiera mentir”, cerró.