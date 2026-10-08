"El Gobierno pone en riesgo la paz y la convivencia”: la CGT se movilizó por el microcentro porteño

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves frente a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, para denunciar el deterioro de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo. La protesta forma parte del plan de lucha que la central obrera decidió profundizar mientras mantiene abierta la discusión interna sobre la convocatoria a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei.

En un comunicado que compartió en el marco de la protesta, la central obrera advirtió “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia”. Y acusó a la administración libertaria de que “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

La marcha se realizó bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con una concentración sobre Diagonal Sur. La preocupación de la conducción cegetista está puesta especialmente en el impacto de la situación económica sobre la industria, la construcción y el comercio.

“Milei es un servil a sus mandantes, los poderes económicos”, cuestionó el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello. El dirigente vinculó la movilización con el deterioro del empleo. “Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”, advirtió en AM750.

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Según datos difundidos por la presidenta del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, Claudia Neira, desde noviembre de 2023 cerraron 3117 empresas solo en la Ciudad de Buenos Aires y se perdieron 104.090 empleos registrados.

La central obrera difundió un comunicado con duras críticas al Gobierno, en el que denunció que el programa económico “está destruyendo el sistema productivo nacional”, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y advirtió sobre el aumento de la desocupación, el deterioro de los ingresos y las condiciones laborales, la caída del consumo interno y la falta de financiamiento.

“El diagnóstico de situación es claro. Estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros”, cuestionó la conducción sindical.

La CGT alertó sobre “una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad”, con hogares que atraviesan carencias alimentarias severas, endeudamiento familiar y dificultades para acceder a medicamentos. También cuestionó el desfinanciamiento de la salud, la educación, la investigación científica y la obra pública.

En defensa de la industria nacional, la central obrera planteó que el achicamiento de la actividad productiva no solo provoca quebrantos empresariales, sino que además perjudica la cadena de pagos y debilita las economías regionales. “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria”, remarcó.

El comunicado también cuestionó la distribución de los beneficios del programa económico. “No hay dos velocidades en este programa económico vigente. Hay dos economías”, advirtió la CGT, que contrapuso una economía concentrada en los sectores que capturan la mayor parte de la renta con otra, la de las grandes mayorías, donde “la plata no alcanza” y las condiciones de los trabajadores son cada vez peores.

La central obrera profundizó sus críticas al Gobierno al señalar que “las argentinas y los argentinos no son su prioridad”. “Frente a estas propuestas del ‘sálvese quien pueda’, nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada”, expresó la CGT, que cerró el documento con la consigna “No hay libertad sin justicia social”. (TN)