El Senado bonaerense dio media sanción a la declaración de Bahía Blanca como Capital de la IA

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes y dio media sanción al proyecto impulsado por el legislador de Unión y Libertad Sergio Vargas, que propone declarar a Bahía Blanca como Capital Provincial de la Inteligencia Artificial (IA) y la Innovación Tecnológica.

La iniciativa busca reconocer las capacidades científicas, académicas, tecnológicas, productivas y empresariales que se desarrollaron en la ciudad y que, según sostiene el proyecto, conforman un ecosistema con potencial para posicionarla como referente provincial en el área.

Durante la sesión, Vargas remarcó que la propuesta contó con el respaldo de los distintos espacios políticos que integran la Legislatura bonaerense. En ese sentido, destacó la posibilidad de alcanzar acuerdos a partir del diálogo y la institucionalidad para impulsar iniciativas vinculadas con el desarrollo de Bahía Blanca.

El proyecto establece que el Ejecutivo provincial podrá implementar acciones destinadas a fortalecer el posicionamiento de la ciudad en materia de investigación, formación, desarrollo, innovación y utilización responsable de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También plantea promover la articulación entre organismos provinciales, universidades, instituciones científicas y tecnológicas, municipios, empresas, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de potenciar las investigaciones y proyectos vinculados con el sector.

El desarrollo de la IA en Bahía Blanca

Vargas sostuvo que distintas ciudades bonaerenses reúnen condiciones para convertirse en polos de desarrollo de inteligencia artificial debido a la concentración de capacidades académicas, empresariales y tecnológicas.

No obstante, consideró que Bahía Blanca cuenta con características particulares que respaldan la declaración propuesta.

Entre los fundamentos, el proyecto destaca la trayectoria de la Universidad Nacional del Sur y del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (ICIC), de doble dependencia, al que señala como uno de los principales actores del ecosistema tecnológico y científico local.

Según señaló Vargas, el propio CONICET reconoce al instituto como pionero a nivel nacional en áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos y tecnologías informáticas avanzadas.

La iniciativa también pone el foco en el crecimiento de las empresas vinculadas con el desarrollo de software y los servicios informáticos. En ese punto, cita un estudio publicado en 2025 por investigadores del IIESS UNS-CONICET, según el cual el sector genera más de 700 puestos de trabajo en Bahía Blanca.

A su vez, el proyecto menciona distintas experiencias de transferencia tecnológica desarrolladas en la ciudad. Entre ellas, destaca el trabajo conjunto entre investigadores del ICIC y el Hospital Municipal para incorporar herramientas de inteligencia artificial en la detección y el monitoreo clínico de pacientes.

Para Vargas, la declaración no representa solamente un reconocimiento simbólico, sino una forma de respaldar institucionalmente un ecosistema que ya funciona en la ciudad y que puede contribuir a atraer nuevas inversiones.

"El reconocimiento propuesto no es una mera denominación honorífica ni un título aspiracional, es el reconocimiento legislativo de un ecosistema que ya existe y opera con éxito, y que busca dotar a Bahía Blanca de un marco institucional estratégico dentro de la Provincia para fomentar nuevas inversiones", concluyó el senador.