Villa Libre: robaron dinero y mercadería de una carnicería

La policía investiga un robo ocurrido esta madrugada en una carnicería ubicada en la zona de Villa Libre.

Fuentes oficiales mencionaron que el hecho se produjo en el local denominado "La Carni", situado en San Lorenzo al 1.900.

Los voceros manifestaron que los delincuentes violentaron la puerta de acceso al local para apoderarse de elementos y dinero de la caja registradora, además de mercadería.

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Trascendió que están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Por el hecho se iniciaron actuaciones en la seccional Cuarta por el delito de robo, con intervención de la UFIJ Nº 2.