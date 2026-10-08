Una comerciante bahiense sufrió una estafa por unos 10 millones de pesos

Una comerciante bahiense denunció que desconocidos accedieron a su cuenta de Mercado Pago y llevaron adelante una estafa que alcanza los 10 millones de pesos.

Melina Donnini, propietaria de un local dedicado a la venta de fundas y accesorios de telefonía, admitió que está atravesando un momento muy difícil y que no tiene respuestas de la empresa.

"Nos ingresaron a la cuenta y nos robaron 10 millones de pesos entre tarjetas de crédito, dinero disponible y lo de Mercado Crédito", describió la víctima al servicio informativo de LU2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Primero nos dimos cuenta que faltaba el dinero y por eso empezamos a llamar a la empresa. Después vimos lo de las compras e inicialmente nos dijeron que eran 32, pero investigando la aplicación ingresamos a un lugar donde pudimos ver que realizaron 59 transacciones", agregó.

Siguió diciendo que "por parte de la empresa recibimos información a cuentagotas. Era llamar para desconocer las compras a Mercado Pago y a los bancos y tarjetas. La verdad que fue un momento desesperante".

Donnini dijo que pasaron varios días y "no tenemos respuesta y nos desconocen los reclamos que estamos haciendo. No sé qué más hacer".

Respecto de las compras, indicó que hicieron dos compras en el sitio de una marca deportiva y el resto a una empresa relacionada con juegos y tecnología.

"No sabemos cómo se produjo la maniobra, porque tenemos los pasos de seguridad activados. Tampoco recibimos alertas de que alguien estuviera iniciando una sesión en nuestro usuario. No le encontramos explicación".

Finalmente, la mujer dijo que denunciaron la situación ante las tarjetas y también en la fiscalía bahiense, además de entrevistarse con personal de la OMIC.