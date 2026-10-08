Se presentó el Programa de Fomento de Consorcios Vecinales para obras

El intendente Federico Susbielles realizó esta mañana la presentación del del Programa de Fomento de Consorcios Vecinales para la Realización de Infraestructura Urbana.

Con la presencia de representantes de entidades bancarias, integrantes de la Cámara de la Construcción, miembros del Honorable Concejo Deliberante, fomentistas y vecinos—, el mandatario municipal encabezó la presentación en el salón Héroes de Malvinas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El objetivo central del programa es aportar la posibilidad de ejecutar obras de pavimentación, cordón cuneta o veredas mediante la contratación directa con empresas locales y la elección de alternativas de financiación bancaria a medida, siempre bajo el aval y la supervisión técnica del Municipio.

“Es un avance muy importante porque responde a un pedido histórico de muchas sociedades de fomento: generar un esquema privado articulado y coordinado desde el Municipio para que los consorcios vecinales puedan concretar la infraestructura de sus cuadras y complementar el Plan de Pavimentación Municipal”, destacó Susbielles.

En ese sentido, el titular del ejecutivo municipal aclaró que la comuna continuará ejecutando obras de asfaltado con inversión estatal directa, tal como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión: “Llevamos 700 cuadras intervenidas entre asfaltado y reasfaltado, y mantenemos varios procesos de licitación en marcha. Nuestro compromiso sigue firme: vamos a concretar en cuatro años lo que la gestión anterior hizo en ocho”, afirmó, al tiempo que recordó las obras de pavimento nuevo en los accesos portuarios y la intervención para reparar el Paso Urbano ante la falta de inversión del Gobierno Nacional.

Por su parte, el concejal Gustavo Lari, coordinador del proyecto desde su labor al frente del área de Producción, detalló los alcances de la iniciativa: “Buscamos dar respuesta con una herramienta novedosa, práctica y útil a la demanda de cientos de vecinos y sociedades de fomento que pedían el respaldo municipal para agilizar y acompañar estos procesos. Por eso, desde hoy mantendremos reuniones diarias de atención en este mismo salón, de lunes a viernes de 18 a 19 horas”.

“Invitamos a todos los vecinos, referentes de sociedades de fomento o centros de jubilados a acercarse para evacuar dudas, independientemente de si ya iniciaron o no la inscripción”, completó Lari.

Pasos para la implementación del programa

1. Inscripción digital: Los vecinos interesados deberán registrarse a través del portal Mi Bahía para solicitar obras de pavimento, cordón cuneta o construcción/reparación de veredas.

2. Presupuesto técnico: Una vez que el 100% de los frentistas de una cuadra se hayan completado en la plataforma, el Municipio enviará el detalle técnico a la Cámara de la Construcción para la elaboración del presupuesto correspondiente.

3. Financiación y pago: Con el presupuesto asignado, cada vecino podrá optar por pago al contado o elegir entre las líneas de crédito acordadas con las entidades bancarias participantes, según las normativas de cada institución. El acuerdo final se formaliza entre la empresa, el vecino y el banco.

4. Mesa de trabajo técnica: Se conformará un equipo integrado por la Secretaría de Obras Públicas, la Cámara de la Construcción y, según la necesidad de la obra, las empresas prestadoras de servicios (Vialidad, EDES, gas, telefonía, cable, etc.).

5. Mesa de seguimiento comercial: Se creará un espacio abocado a la difusión, atención personalizada, reuniones con sociedades de fomento y entidades financieras, y el seguimiento administrativo general.

6. Acompañamiento personalizado: Tras la inscripción, un promotor del programa se pondrá en contacto con los vecinos para avanzar con la propuesta y coordinar una reunión informativa general.

El Municipio aportó un WhatsApp para dudas y consultas Tel: 291-4273947

Además, indicó que las reuniones presenciales se realizarán de Lunes a viernes de 18:00 a 19:00 hs en el Salón Héroes de Malvinas (Palacio Municipal).