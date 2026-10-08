Boca dijo presente en su primer partido en la Liga Nacional 2026-27

Boca debutó en la temporada 2026-27 de la Liga Nacional con un sólido triunfo ante Oberá 96 a 73.

Dominando en los diferentes rubros y dejando en claro que defintivamente van en busca del campeonato, los xeneizes dominaron a los misioneros, teniendo a José Vildoza como principal figura (22 puntos y 4 asistencias), sumándose Michael Warren, que aportó 15 unidades, y Agustín Barreiro, con 12.

El bahiense Lucas Faggiano jugó 18m07, completando 4 puntos (0-2 en triples y 2-3 en dobles), más tres rebotes y dos asistencias.

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Enfrente estuvieron otros dos de nuestra ciudad: Alejo Azpilicueta, que estuvo en cancha 19m07, sumando 2 puntos, 4 rebotes y una asistencia, y Albano Costa, que jugó 6m25, con 2 puntos y un rebote.

En el otro partido, Atenas derrotó a Olímpico (segunda caída de local), por 91 a 87.

Debutan Racing e Independiente

Racing (Chivilcoy) recibe a San Martín, desde las 21, y también hoy viernes juegan Independiente (Oliva)-Ferro, desde las 21.30.

Los dos locales debutan en la temporada.