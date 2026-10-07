Bahía Blanca |

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Deportes.

El Cometa prepara su campeonato aniversario de bochas

El torneo por parejas de tercera categoría se disputará el 24 y 25 de este mes y tendrá como homenajeado a Eugenio Montenegro.

Fotos gentileza El Cometa.

El Club El Cometa organizará el Campeonato Aniversario de Bochas 2026, una competencia por parejas de tercera categoría que se desarrollará durante el sábado 24 y domingo 25 de este mes.

El certamen se enmarcará en los festejos por el 86° aniversario de la institución y tendrá como homenajeado a Eugenio Montenegro.

La inscripción tendrá un valor de $90.000 por pareja, mientras que se repartirá el 80% de lo recaudado.

Para obtener información o anotarse, los interesados pueden comunicarse con Joaquín (291 536-0400), Agustín (291 642-4326) o Paula (291 439-1784).

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