El Cometa prepara su campeonato aniversario de bochas
El torneo por parejas de tercera categoría se disputará el 24 y 25 de este mes y tendrá como homenajeado a Eugenio Montenegro.
El Club El Cometa organizará el Campeonato Aniversario de Bochas 2026, una competencia por parejas de tercera categoría que se desarrollará durante el sábado 24 y domingo 25 de este mes.
El certamen se enmarcará en los festejos por el 86° aniversario de la institución y tendrá como homenajeado a Eugenio Montenegro.
La inscripción tendrá un valor de $90.000 por pareja, mientras que se repartirá el 80% de lo recaudado.
Para obtener información o anotarse, los interesados pueden comunicarse con Joaquín (291 536-0400), Agustín (291 642-4326) o Paula (291 439-1784).