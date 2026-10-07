Pringles unida por Joaco Valls, el niño que lucha contra un tumor extremadamente raro

La historia de Joaquín Valls moviliza a toda la comunidad de Coronel Pringles. Joaco, como lo llaman sus familiares, tiene apenas 3 años y desde febrero atraviesa un tratamiento por un tumor cerebral extremadamente poco frecuente.

En ese mes fue operado en el Hospital Garrahan. Durante la cirugía pudieron extirpar la totalidad del tumor y, posteriormente, diferentes estudios genéticos permitieron determinar que se trata de un tumor embrionario neuroblástico, una patología de la que, según la información recibida por la familia, existen 18 casos registrados en el mundo, nueve de ellos correspondientes al mismo subtipo que tiene Joaquín.

Desde abril, el pequeño realiza sesiones de quimioterapia. El próximo paso será viajar a España para acceder a un tratamiento de alta complejidad denominado protonterapia.

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La protonterapia permite dirigir la radiación con mayor precisión y reducir la dosis que reciben los tejidos sanos que rodean la zona tratada. En el caso de un niño tan pequeño, cuyo sistema nervioso todavía está en desarrollo, este aspecto resulta especialmente importante para intentar disminuir posibles efectos a largo plazo.

El tratamiento comenzará con estudios por imágenes, la confección de una máscara especial y distintas simulaciones. Luego llegará la etapa de irradiación, que demandará entre 30 y 33 días hábiles, de lunes a viernes. Durante esas sesiones, Joaco deberá concurrir al centro médico y recibirá el tratamiento bajo sedación.

Una familia que necesita acompañamiento

El tratamiento ya implica un enorme esfuerzo económico para la familia. La primera parte, correspondiente al procedimiento en España, tuvo un costo de 88.000 euros, monto que familiares y amigos lograron reunir.

Pero todavía quedan numerosos gastos por afrontar.

“Ahora nos resta pagar el seguimiento oncopediátrico en el hospital, que nos exigen para acompañar el tratamiento, y del cual todavía desconocemos el presupuesto”, explicó Josefina de Vega, mamá de Joaquín.

A eso se sumarán los estudios que puedan solicitarle, eventuales intercurrencias durante la estadía —especialmente teniendo en cuenta que Joaco se encuentra inmunosuprimido— y toda la logística vinculada con el viaje y la permanencia en España.

La familia tiene previsto permanecer allí desde el 17 de octubre hasta el 3 de enero.

Josefina y Leonardo Valls, papá de Joaquín, también deberán viajar junto a su hija Amélie, de 6 años, aunque la niña y el papá no estarán presentes durante todo el proceso.

Para ellos, cada ayuda representa una manera de hacer posible este viaje y acompañar a Joaco durante una etapa decisiva de su tratamiento.

Asado solidario y una camiseta muy especial

En Coronel Pringles, la respuesta no se hizo esperar. Para el 4 de octubre al mediodía, se organizó una venta de asado bajo el lema “Todos x Joaco”, que se realizará en El Fogón de los Gauchos.

Según el flyer de la convocatoria, se ofrecen medios corderos o lechones a $120.000, y corderos o lechones enteros a $240.000. Los pedidos pueden realizarse con Josefina, Ezequiel, Javier o Matías, a través de los números publicados en la convocatoria.

A esta iniciativa se suma además la rifa de una camiseta de Boca Juniors firmada por Leandro Paredes, otra de las acciones impulsadas para colaborar con la familia y ayudar a cubrir los gastos que todavía quedan por delante.

Para participar de esta rifa el Alias es todosxjoaco.pesos y la transferencia requerida es de 10 mil pesos. Podés pedir tu número al 2922431166 (Laura).

La comunidad de Pringles busca así acompañar a Joaco en un viaje que no es solamente un traslado: es el próximo paso de un tratamiento que puede ser determinante para su futuro.

El 9 de Octubre el Rotary organiza un evento con música, feria y cantina a partir de las 19.30 en la casa rotaría de Alem1262 de Pringles.

Quien quiera colaborar de forma espontánea lo puede hacer a través del alias todosxjoaco.pesos o todosxjoaco.dolares según sea la moneda. Ambas a nombre de María Josefina de Vega.

Asimismo se puede colaborar con un bono contribución de 50 mil pesos y participar por el sorteo de un tractor John Deere 5403 4 x4 turbo, usado. Sortea el 31 de octubre. Los bonos se pueden comprar en el Ig de la mamá de Joaco @josefadv