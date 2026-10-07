Política naval del Estado

Por fin, un gobierno pone de relieve la imperiosa necesidad de recuperar las capacidades perdidas de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La Oficina del Presidente de la Nación, en su comunicación del 28 de septiembre, fijó la postura estratégica de nuestro país respecto del control del Mar Argentino y de la defensa de los recursos naturales sobre los cuales nuestro país reivindica derechos soberanos, en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

Las Fuerzas Armadas constituyen un instrumento esencial de la defensa nacional y de la disuasión. Para cumplir eficazmente esa función, deben contar con capacidades, medios y adiestramiento suficientes para resultar creíbles. Una adecuada capacidad defensiva contribuye, precisamente, a desalentar posibles amenazas y a preservar la paz.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el restablecimiento de la democracia, los sucesivos gobiernos no otorgaron a la defensa nacional la prioridad necesaria, debilitando progresivamente las capacidades militares requeridas para cumplir con el mandato constitucional de proveer a la defensa común.

Veo con beneplácito que el actual gobierno haya colocado nuevamente esta cuestión en la agenda nacional.

La diplomacia constituye el instrumento fundamental para la resolución pacífica de las controversias, pero su acción se ve muy fortalecida respecto de los objetivos a alcanzar cuando un Estado dispone también de capacidades suficientes para proteger sus intereses estratégicos.

La Argentina posee enormes responsabilidades en el Atlántico Sur. Debe ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones sobre un vastísimo espacio marítimo, que comprende el mar territorial, la zona contigua, la Zona Económica Exclusiva y una extensa plataforma continental, sobre cuyo lecho y subsuelo nuestro país ejerce derechos soberanos conforme al derecho internacional.

En conjunto, estos espacios abarcan aproximadamente 6.581.500 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 2,35 veces la extensión continental terrestre de la Argentina. Se trata de un patrimonio estratégico de enorme valor que el país tiene la responsabilidad de conocer, proteger y preservar.

Para afrontar semejante desafío se requiere una Armada con capacidad oceánica, moderna, equilibrada y en condiciones de operar y proyectar poder y presencia en las tres dimensiones: superficie naval y terrestre, submarina y aérea.

La defensa del Mar Argentino y de sus recursos no debería ser una política circunstancial, sino una verdadera política de Estado.

Carlos Santiago Oliveira

Capitán de Fragata (R) VGM

csoliveira.co@gmail.com

Carta publicada originalmente en La Nación.