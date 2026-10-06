Con la histórica bandera de Malvinas, un Veterano cantó el Himno en la despedida de Messi

Un momento más que emotivo se vivió en la previa del partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Antes del comienzo del duelo ante Benín, el Veterano de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, fue el encargado de entonar el Himno Nacional, llenado de emoción a todos los presentes y quienes lo siguieron la distancia.

El capitán argentino siguió la letra concentrado y se quebró el final, al igual que Lionel Scaloni desde el banco.