Amenazó a un hombre con un arma de fuego y resultó aprehendido

Un joven de 18 años fue aprehendido este domingo por la tarde por amenazar a un hombre de 49 años utilizando un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en Drago al 2100.

Durante el procedimiento, personal de la Policía Local aprehendió a Dante René Riquelme, quien momentos antes había proferido amenazas contra la otra persona involucrada.

Según se indicó, tras el hecho el arma fue descartada y, posteriormente, el personal interviniente realizó un rastrillaje en la zona. Como resultado del operativo, encontró en la primera cuadra de calle Sosa un revólver marca Galand calibre 22 con dos municiones intactas en sus alveolos.

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El aprehendido, el arma secuestrada, el damnificado y los testigos fueron trasladados a la comisaría Cuarta.

La causa fue establecida como amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código Penal. La intervención judicial quedó a cargo de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.