Portugal le ganó a Noruega y mantiene el puntaje perfecto en la Nations League

La Selección de Portugal derrotó por 2 a 1 a Noruega en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League.

En un equipo en el que el delantero Cristiano Ronaldo no fue incluido, el lateral Joao Cancelo y el atacante Gonçalo Ramos marcaron los goles del elenco luso, mientras que para Noruega anotó el defensor Kristoffer Ajer.

El triunfo dejó a los dirigidos por Jorge Jesús en el primer lugar del grupo 4 al cierre de la actual fecha FIFA, mientras que Noruega solo pudo sumar con un triunfo en el debut y marcha último, con tres unidades, en zona de descenso.

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La fase de grupos será concluida durante la fecha FIFA de noviembre, en la que Portugal se medirá con Dinamarca y Gales, mientras que los noruegos jugarán ante los mismos rivales, en el orden contrario.

Además, el seleccionado de Países Bajos que cuenta con la flamante dirección técnica de Xavi Hernández superó a Serbia por 1-0, para liderar el grupo 2 con ocho unidades, mientras que la igualdad entre Alemania y Grecia sostiene a los germanos en puesto de repechaje para mantener la categoría.

En pleno conflicto entre Cristiano Ronaldo y el entrenador del seleccionado, Portugal derrotó por 2 a 1 a Noruega, de destacado Mundial algunos meses atrás, y cerró la fecha de fútbol internacional con puntaje perfecto.

El conjunto nórdico había comenzado en ventaja desde los 36 minutos y con un gran gol, en el que el defensor Kristoffer Ajer sorprendió al recibir sobre el vértice derecho del área y sacar un derechazo alto, que tomó efecto y entró por el segundo palo, pero la igualdad parcial llegaría pocos minutos después.

A los 38 minutos, un lateral al área llegó hasta la medialuna, donde fue capturado por Joao Cancelo: el defensor del Barcelona acomodó el cuerpo y conectó un remate seco con el empeine del pie derecho, que entró con mucha potencia por el ángulo izquierdo del arquero Egil Selvik.

Ya en la segunda parte, a los 34 minutos, una pelota colgada al segundo palo fue bajada dentro del área por el atacante Joao Félix, para que Gonçalo Ramos defina de primera y ponga el 2-1 final. (NA).