Tres Arroyos: detienen a dos jóvenes por estafar a un comerciante con transferencias falsas

Dos jóvenes de 19 y 21 años fueron aprehendidos esta madrugada en Tres Arroyos luego de haber engañado y sustraído mercadería de un comercio céntrico utilizando un comprobante de pago falso.

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23, en un local ubicado en la calle Gomila al 100. Según informaron fuentes policiales, el menor de los sospechosos ingresó al establecimiento y, al momento de abonar la compra, exhibió en su teléfono celular una constancia de transferencia apócrifa. Al notar la maniobra, el dueño del local inició un reclamo, pero ante el temor de que la situación derivara en un conflicto mayor, intentó calmar los ánimos. El joven aprovechó el descuido para escapar del lugar con la mercadería.

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En simultáneo, el cómplice de 21 años intentó concretar una maniobra similar: le transfirió apenas un peso al comerciante exigiendo la entrega inmediata de los productos.

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del comercio, por lo que la policía identificó a los delincuentes. Pasada la medianoche, ambos sujetos fueron interceptados y aprehendidos en la calle 1º de Mayo al 500.

Durante el operativo, el personal policial logró incautar la bicicleta utilizada por uno de los involucrados para darse a la fuga; prendas de vestir que vestían al momento de cometer el delito, el teléfono celular desde donde se realizó la transferencia simbólica de un peso y parte de la mercadería sustraída, entre ella un jugo marca Baggio.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, donde se instruyen las actuaciones caratuladas bajo el delito de "hurto".