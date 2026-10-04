Coronel Rosales tiene su Plan General de Gestión de Emergencias

La Municipalidad de Coronel Rosales, a través de la Secretaría de Seguridad, realizó la presentación del Plan General de Emergencias del distrito, una herramienta metodológica destinada a fortalecer la planificación y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas de distinta naturaleza.

La presentación estuvo a cargo del Secretario de Seguridad, Gabriel Álvarez, quien explicó los principales lineamientos del plan, que contempla procedimientos para abordar de manera coordinada emergencias de origen natural, aquellas provocadas por la actividad humana o situaciones en las que confluyan ambos factores.

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Entre las amenazas identificadas para el distrito se encuentran tormentas severas, inundaciones, actividad eléctrica atmosférica, ráfagas y tormentas de viento, tornados y trombas, olas de frío y calor, granizo, epidemias y plagas, además de incendios urbanos, rurales e industriales, incidentes con mercancías peligrosas, fugas de gas, explosiones, incidentes en el transporte y otras situaciones que puedan afectar a la población.

El plan establece distintos niveles de intervención y toma de decisiones, con una estructura que contempla los niveles estratégico, operacional y táctico, además de la conformación del Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM).

Este comité tendrá como objetivo coordinar las acciones de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación ante una emergencia o desastre. Entre sus funciones se encuentran el monitoreo permanente de la situación, la evaluación de daños y necesidades, la asistencia a personas afectadas, la coordinación de centros de evacuados, la movilización de recursos y la comunicación a la población.

Asimismo, se establecieron cuatro niveles de emergencia, de acuerdo con la magnitud y el impacto de cada situación: Nivel 1 Verde, Nivel 2 Amarillo, Nivel 3 Naranja y Nivel 4 Rojo, este último previsto para aquellos eventos que excedan la capacidad de respuesta local y requieran asistencia provincial y nacional.

El esquema también contempla la articulación con organismos municipales, provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad, Armada Argentina, bomberos voluntarios, empresas prestadoras de servicios esenciales, organizaciones civiles y otros actores que puedan intervenir de acuerdo con las características de cada emergencia.

"El Niño"

Durante la jornada también se realizó una presentación específica sobre la implicancia del fenómeno de "El Niño" en el distrito, en el marco de un análisis de vulnerabilidad territorial y preparación ante posibles emergencias.

De acuerdo con lo expuesto, el fenómeno de El Niño se produce por un calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial, que genera modificaciones en los patrones climáticos.

La presentación señaló una alta probabilidad de que sus efectos se mantengan durante el período comprendido entre el verano de 2026 y 2027, con posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales en la región pampeana.

En el análisis realizado para Coronel Rosales se planteó como escenario una mayor cantidad de precipitaciones respecto del promedio histórico, junto con un incremento del riesgo de inundaciones y anegamientos de caminos rurales y calles.

También se señaló la posibilidad de un verano más seco y con mayor riesgo de incendios forestales, además de variaciones en las temperaturas promedio para la época.

La presentación incluyó además un análisis de las cuencas hídricas de la provincia y de Coronel Rosales, junto con mapas de sectores de la ciudad susceptibles a inundaciones y zonas anegadas.

Desde el Municipio destacaron que contar con una planificación integral permite anticipar escenarios, establecer responsabilidades y mejorar los tiempos de respuesta, fortaleciendo la coordinación entre las distintas áreas y organismos que intervienen ante una emergencia.