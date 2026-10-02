Un allanamiento por una guitarra robada terminó con dos aprehendidos por atacar a policías

Una investigación iniciada por el hurto de una guitarra eléctrica derivó ayer en un allanamiento y en la aprehensión de un hombre y una mujer, quienes quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones.

Se trata de Fernando Juárez, de 31 años y Erika Amaya, de 35 años, aprehendidos y trasladados a la Comisaría de Punta Alta a disposición de la disposición de la UFIJ Nº 15.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 29 de septiembre pasado, cuando un hombre de 45 años denunció que al regresar a su casa Almafuerte al 600 (barrio Nueva Bahía Blanca), constató el faltante de su instrumento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Punta Alta realizó distintas tareas investigativas, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales y otras diligencias. Los elementos reunidos permitieron solicitar una orden de allanamiento.

La medida se concretó ayer, alrededor de las 13, en una casa ubicada en Balcarce al 700, a pocos metros del lugar del robo.

El procedimiento contó con la participación de efectivos del GTO y de la Estación de Policía Comunal Punta Alta, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1.

El allanamiento resultó negativo respecto de los elementos que se buscaban secuestrar. Sin embargo, durante el procedimiento, Juárez arremetió contra los efectivos y los golpeó con puños y patadas. Uno de los policías sufrió lesiones en ambos antebrazos.

En tanto, Amaya intentó entorpecer el procedimiento. Según informaron desde la Comisaría local, arrojó golpes de puño contra lso agentes y lanzó un ladrillo, que provocó una lesión en la muñeca derecha de otro efectivo.

De acuerdo con lo informado por la Policía, las lesiones sufridas por los uniformados fueron leves.