Volcó un auto y quedó sobre la vereda de una casa

Dos jóvenes debieron ser hospitalizados tras volcar y terminar sobre la vereda del frente de una casa, en Alem y España, del barrio Ciudad Atlántida.

Se trata de Axel Espinosa, de 20 años, quien iba acompañado por Santiago Sosa, de 19. Ambos fueron trasladados el Hospital Naval Puerto Belgrano con algunos traumatismo de carácter leve.

Según indicaron desde la Comisaría local, Espinosa contó que el vehículo se quedó sin frenos y no pudo maniobrarlo.

