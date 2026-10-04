Un empresario en apuros, venta de una gran propiedad, nuevos negocios y preocupación en Monte

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? ¿Ya fuiste a Bordeu o arrancás mañana para comprar algún campeón Polled Hereford?

--Mmm….eso dejalo para el Tordo de Villalonga, que ya juega en primera. De todas maneras, lo mío son los Angus, ja, ja. Estuve el viernes, pero seguramente hoy a la tarde me dé otra vuelta por la rural. Realmente la exposición está muy linda, súper recomendable.

--Me imagino que habrás estado en el acto donde se instituyó el nombre de nuestro amigo y maestro, Norman Fernández, a la Sala de Prensa del predio.

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--No, lamentablemente no pude ir, pero considero más que justo este homenaje que impulsó la comisión directiva del Círculo de Periodistas local, con el aval de la Sociedad Rural, y sobre todo teniendo en cuenta que esta es la 64º exposición rural de Bordeu que Norman cubre periodísticamente.

--Le mandamos un fuerte abrazo. En cuanto a vos, seguro el viernes disfrutaste del tradicional asado para la prensa. ¿Me equivoco?

--Y… no le pude decir que no a Facundo Olavarría, gerente de la Sociedad Rural, quien tan amablemente me invitó a disfrutar de esa verdadera fiesta del campo.

--Te hacía más ligado a lo portuario-industrial, pero veo que “Walter Garrone” sigue teniendo más convites que cumpleaños.

--No siembres falsas antinomias, José Luis. Ambos sectores van de la mano, y acá, en Bahía, sumado el comercio, constituyen los principales motores de nuestra economía. Además, cortá con las agresiones porque te voy a tirar con una bazuka, como Milei, pero la mía no dispara dólares. Te aviso.

--Ja, ja, ¿viste lo que dijo el jueves, en París? Habló de una “bazuca de dólares” para enfrentar las maniobras desestabilizadoras que, según él, pueden aparecer en las elecciones del año próximo. Entre compras de reservas, swaps con Estados Unidos y China y posiciones en futuros, enumeró herramientas por 75 mil millones de dólares. Parece que para 2027 piensa entrar a la cancha con algo más que las fuerzas del cielo.

--Sí, José Luis, aunque no metas todo en la misma bolsa: comprar reservas, tener un swap y operar con futuros son cosas distintas. No significa que haya 75 mil millones de dólares contantes y sonantes esperando en una caja. De cualquier manera, contar con respaldo para evitar otra corrida sería una buena noticia. Los argentinos ya sabemos quién termina pagando cuando el dólar se desboca.

--También aseguró que, si lo reeligen, 2028 será el mejor año económico de nuestra historia. Se tiene una fe bárbara, Juancho. Ya nos pone fecha para la prosperidad y, de paso, nos recuerda qué boleta tenemos que elegir para llegar hasta ella. Esperemos que esta vez el bienestar no se quede en el discurso, sea de quien sea, y se note en el bolsillo, porque nadie paga el supermercado con pronósticos.

--Ojalá. Mientras tanto, pedí los primeros cortados para pagarlos hoy, no podemos esperar hasta 2028.

--Dale, y vos empezá con algo fuerte, con alguna novedad que haga ruido.

--Ok, esta es continuidad de algo que te anticipé en marzo pasado, cuando te dije que una muy conocida financiera bahiense, con su propietario a la cabeza, no estarían respondiendo a los pedidos de no pocos clientes e inversores. ¿Te acordás?

--Sí, claro, tremendo bombazo. Recuerdo que fuiste muy prudente, como queriendo evitar algún “piñerío”, je, je.

--Bueno, el tema no sólo no mejoró, sino que, como era de esperar, llegó a la Justicia y los montos realmente asustan.

--¡Epaaa! Seguí.

--No vamos dar nombres porque la idea no es hacer leña del árbol caído, y si bien esta persona–empresa, según nos dicen, no ha dado ninguna muestra de querer normalizar la situación, siempre hay que dejar abierta la chance de que las cosas se arreglen, aunque te diría que hoy eso es casi imposible.

--Ok, por ahora sin nombres, pero tirá data.

--Dale, primero te comento que la empresa en cuestión no es una financiera, sino una firma agropecuaria, aunque ambas funcionan en el mismo edificio céntrico y pertenecen a los mismos dueños. ¿Ok?

--Si, sí, dale, andá al grano.

--Me enteré que en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 5 de Bahía Blanca, a cargo del juez Pablo Federico Bostal, cayó un juicio hipotecario muy grande, de un millón y medio de dólares, contra este empresario del que te hablé y sus hijas, que avalaron la operación. ¿Sigo?

--¡Más vale, claro!

--El juicio lo inicia el Banco Galicia y la hipoteca es sobre un establecimiento agropecuario en Dorrego, de unas 700 hectáreas, cerca de San Román. El campo lo había comprado este empresario en 2005 y se quedó con el usufructo. La hipoteca está constituida por sus dos hijas en septiembre del año pasado, pero no pagaron ni una sola cuota, según mis fuentes.

--Es decir que es una ejecución bastante nueva.

--Exacto. Pero tengo más.

--Uhh... parece que el tema es pesado.

--Y sí, también me enteré que se inició otra ejecución hipotecaria contra el empresario en cuestión, ésta es por más de 300 mil dólares y se encuentra en el Juzgado Civil y Comercial 2, a cargo de la jueza María Selva Fortunato, a raíz de un préstamo garantizado con un inmueble rural.

--Te sigo.

--La operación tuvo su origen en un mutuo por 300 mil verdes cuyo cumplimiento fue garantizado mediante constitución de una hipoteca sobre un establecimiento rural de aproximadamente 100 hectáreas, también en el partido de Dorrego.

--Linda zona ¿Tenés más detalles?

--Me parece que esta ejecución lleva más tiempo que la anterior, porque el trámite del expediente registró dificultades para concretar algunas de las comunicaciones procesales.

--No entiendo.

--Sí, entendés, pero querés ir al hueso. Lo que te puedo decir es que según surge de las constancias incorporadas a la causa, en distintas oportunidades se produjeron negativas a recibir notificaciones dirigidas al demandado en domicilios denunciados en el expediente, con intervención incluso de integrantes de su grupo familiar. Luego este hombre se presentó en el expediente formulando distintos planteos y ahora será la Justicia local la que deba resolver.

--Me imagino que la bronca de los que quieren recuperar su dinero va en aumento.

--Y sí, obvio. Ojalá todo se acomode, pero lo veo muy difícil.

--Che, ya que estamos hablando de bronca, los que parece que están enfurecidos son los que compraron celulares iPhone en un local de Zelarrayán 170 y nunca los vieron.

--Sí, me enteré por La Nueva, aunque el tema también salió en medios nacionales, como Infobae. Hay alrededor de 40 damnificados, por un total de entre 60.000 y 80.000 dólares.

--El comerciante, Martín D.M., ofrecía teléfonos celulares con cobro anticipado.

--Exacto, eso denunciaron los damnificados en la justicia. Dijeron que entregaban dinero en efectivo, realizaban transferencias o dejaban señas con la expectativa de recibir los celulares en fechas acordadas que, de acuerdo con sus reclamos, no se cumplieron.

--Todo explotó cuando el local dejó de atender al público y familiares del comerciante empezaron a retirar las cosas del lugar.

--Tal cual, y no nos olvidemos de la tensa situación que se vive en Punta Alta con la financiera FISUR, de la que también hablamos tiempo atrás.

--Sí, el otro día varios ahorristas que no pueden recuperar su dinero se congregaron frente a la casa de dueño de esa empresa, Alberto Alfonsi, y lo escracharon. Luego la Justicia efectuó allanamientos en el domicilio particular del financista y en sus oficinas. Bueno, sigamos con más info.

--Ningún problema, pero mientras tanto pedite otro par de cortados.

--Lo que vos digas. Hoy pago yo.

--Mmm... veremos. Bueno, sigamos. Esta novedad no la tengo confirmada oficialmente, pero hace bastante que varias fuentes me dicen lo mismo: se vendió la exestación de servicio de la Esso, ubicada en la rotonda de la ruta 33, Camino Sesquicentenario y Circunvalación.

--¡Mirá, no sabía! Estuvo un montón de tiempo en venta.

--Así es. Allí también funcionó un restaurante llamado La Familia. Lo que no sé es si se vendió todo el predio, porque son como cinco hectáreas. No pude enterarme el comprador, pero me dicen que la idea es construir locales comerciales, veremos.

--¿Los exdueños, si es que efectivamente se concretó son los de apellido muy conocido, los de la guía diría mi abuela?

--Correcto, José Luis, los que tienen una panadería y confitería en calle Viamonte. Y te aviso, escuchá bien: uno de los que me pasó este dato es el Colo del Noroeste. Te lo aclaro porque luego vos, y un lector que firma como Tri - Tri, piensan que estamos enemistados.

--Ja, ja, Si bien no hablo de los cuerpos ajenos, reconozco que el Colo está un poco "agrandado", pero todavía nos da bola. Valoremos eso, Juancho.

--Je, je. Dale, sigamos con los temas comerciales porque este te va a interesar.

--¿Qué trajiste?

--Se vende el negocio dedicado a la venta de artículos para quinchos, utensilios para asados, etc, que está en Sarmiento y Urquiza.

--¡Apaaa! Ese comercio ya lleva varios años.

--Doce, para ser más precisos. Lo tiene a la venta la inmobiliaria de un exconcejal radical de apellido español; el propietario del local continúa con el alquiler a quien lo compre y hay financiación. Te digo esto porque capaz te interesa.

--Vos sos el que hace asados, ja, ja. Dale, seguí.

--Ok, sigo por calle Sarmiento, si te parece.

--Metele, nomás.

--Hace un tiempo te comenté que abría una salumería en Sarmiento al 900, donde había una tienda de muebles de la zona del Delta. Bueno, ya abrió y las dueñas son dos hermanas.

--Sí, pegado a las vías. ¿Algún otro dato de este comercio?

--Algunos más. Ellas se llaman Daniela y Delia y este es su segundo local, el primero está en Colón al 400. Además, esto forma parte de la franquicia de una conocida salumería de Tandil, fundada en 1983 por Carlos Panighetti y Dina Rovagnati.

--¿Y de la cervecería que abre más arriba tenés data nueva?

--Ah, la de la esquina de Sarmiento y La Falda. Bueno, en este caso no sé mucho más, salvo que es muy posible que se llame La Palmera, por un ejemplar de esa especie que se encuentra en la vereda,. También me dijeron que el dueño tiene una empresa en Monte Hermoso. Pero si querés seguimos subiendo por calle Sarmiento y te cuento algo del shopping.

--¿A ver?

--A mi correo jflorin@lanueva.com me escribió Juan Ignacio, un ingeniero civil que se dedica a la construcción de edificios en la ciudad y me contó que acaba de abrir una franquicia de una peluquería infantil de Mendoza, cuya dueña es casualmente de Bahía.

--Ah, sí, están en uno de los dos locales nuevos que se realizaron aprovechando un espacio muerto en un sector estratégico del paseo de compras.

--Bien, estás informado, veo. También me contó que están trabajando con instituciones como APADEA para acercar la peluquería a los niños con autismo. De hecho, a los nenes les regalan unas bolsitas de cereales que los chicos de “Un lugar en el mundo” (Centro de día de la escuela APADEA) envasan y ellos les pagan ese servicio colaborando con la institución.

--Bueno, ¿viste? Pese a todo siguen abriendo comercios.

--Sí, claro, pero habría que ver si son más los que abren o los que cierran, ¿no? A propósito, no sé si te acordás que la semana pasada hablamos de la “Chinatown” bahiense.

--Más vale, claro, me contaste que todas las grandes superficies del centro que se desocupaban eran ocupadas por comerciantes chinos.

--Así es, sobre todo en lo que es el rubro bazar. Bueno, ahora me dicen que en el sector supermercadista hay mucha preocupación por las condiciones laborales en los establecimientos de origen asiático.

--¿Hay preocupación por las condiciones laborales de los empleados o porque no pueden competir?

--Mmm... capaz pusiste el dedo en la llaga, pero me dicen que hay competencia desleal y me comentaron de casos en los que los empleados cobran menos de 800 mil pesos mensuales y deben trabajar sin francos, laburando en el caso de un bazar 14 horas por día, en negro. Entonces reclaman que los controles sean parejos para todos.

--Parece que hay bronca.

--Y si, me comentan que es posible que tengan, por ejemplo, algunas cosas más baratas en los bazares o los vinos a mejor precio, si se ahorran un montón de plata en sueldos, aportes, horas extras, etc.

--Bueno, habrá que ver si es todo tan así o hay otros factores, incluso de tipo cultural, que los tornan más competitivos. No quiero abundar en detalles pero algo parecido pasa, en el caso de la construcción, con los bolivianos o paraguayos.

--Bueno, en este caso todos aprovechan la ventaja de una mano de obra más barata. El problema va a ser cuando esos mismos inmigrantes empiecen a tener sus propias empresas.

--Ya hay casos, y no les va nada mal, pero si querés me quedaron algunas aperturas comerciales más.

--Sí, contame.

--El jueves abrió en Dorrego al 200 un local de amoblamientos de cocina, placares y vestidores, franquicia de una conocida firma pampeana. Su titular es Rocío Monteoliva y, obviamente, le deseamos mucho éxito.

--Bien, ahora voy con una yo.

--MIlagrooo...Dale.

--Frente al ingreso al Colegio La Salle, ex Inmaculada, el viernes abre un enorme local de fragancias para el hogar y , sobre todo, muebles y decoración, que es de un joven bahiense que ya tiene tres locales más, uno en el shopping y los otros dos en Colegiales y Recoleta, CABA.

--Impresionante. Sí, ya sé de quien me hablás, de Marcos, que viene de una familia con antigua tradición en perfumería, me refiero al recordado Maison Vicente, un histórico comercio local que cerró hace varios años.

--Exacto, le deseamos también mucho éxito. Y ahora tirá vos más data..

--Dale, esta novedad tiene que ver con una nueva sucursal de la cadena de supermercados de la “bandera”, que tomó posesión de un importante local ien calle Esmeralda, barrio Spurr. La idea es abrir en noviembre.

--Che, Juan, pasemos a otra cosa: la Unión Industrial cumplió 34 años y parece que festejó a lo grande. Hubo recorridas por el puerto y el sector petroquímico, reuniones, almuerzo y celebración en su sede. Una jornada bastante completa. Seguro vos también estuviste en el ágape que brindaron en la histórica casona de calle Brown.

--Sí, José Luis, pero lo más interesante, como destacó su director ejecutivo, Ricardo Rabbione, es lo que dejó: otros cinco municipios se sumaron al plan de Regionalización que impulsa la entidad. Con Patagones, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Gonzales Chaves, ya son veinte los distritos adheridos. La idea es trabajar juntos para que las oportunidades de las grandes inversiones lleguen también a las empresas y los trabajadores de la zona.

--Eso está bueno, porque muchas veces hablamos de los miles de millones de dólares que vienen y parece que todo se resolviera con el anuncio. Después hay que conseguir proveedores, capacitar gente y lograr que una pyme de la región pueda participar. Si cada municipio sale a buscar su lugar por separado, la tarea se complica bastante.

--Exactamente. Gustavo Elías planteó que la UIBB necesitaba ir más allá y ayudar al sector productivo regional a prepararse. Y hubo una imagen llamativa: el presidente de la Unión Industrial bonaerense propuso pensar en una especie de Panamericana desde acá hasta la Cordillera. No anunció una autopista, aclaremos, sino que usó el ejemplo para explicar cómo la infraestructura puede atraer inversiones y transformar toda una región.

--Bueno, ojalá ese entusiasmo se traduzca en trabajo concreto. Que los secretarios de Producción se sienten juntos y que los intendentes conozcan de cerca el puerto ya es un buen comienzo. Ahora habrá que seguir la marcha de los acuerdos, porque soplar 34 velitas lleva un rato; conseguir que veinte distritos trabajen juntos exige bastante más.

--¿Estuvo el intendente?

--Sí, y destacó el gran presente de la UIBB, apoyado en liderazgos, en recorridos, en coherencia. Dijo que este es un momento de hacer, de proponer, de gestionar y destacó la propuesta que hace la entidad: “Hoy, por el jueves, 12 intendentes estuvimos presentes en el Puerto. Esto es fantástico”, dijo.

--Sigamos. ¿Sabías que el sábado que viene es el Día Mundial de la Salud Mental?

--Sí, claro, y de paso te cuento que dos días antes, el jueves 8, en el Hotel Land Plaza, CENEU, el Centro de Neurocirugía, Neuromodulación y Dolor, con sede en O’Higgins 412, va a presentar tecnologías médicas que hasta ahora no existían en Bahía.

--Si no me equivoco ese es el centro que dirige el neurocirujano Gabriel Salman.

--Exacto, tiene más de 20 años de trayectoria y perfeccionamiento en centros de referencia de Estados Unidos. Ahora traen dos marcas de primer nivel mundial, una es MagVenture, líder en estimulación magnética transcraneal TMS: pulsos magnéticos que estimulan zonas específicas del cerebro, sin cirugía ni anestesia.

--Pará. Traducime.

--Ok, según pude averiguar su indicación más fuerte es la depresión, incluso con ansiedad, en los casos que no respondieron a los medicamentos, con máximo nivel de evidencia. Está aprobada por la FDA desde 2008, y no reemplaza al tratamiento convencional: se integra a él, sin dejar la medicación.

--¿Solo depresión?

--No. En dolor tiene también evidencia máximo nivel. Y Como ayuda al cerebro a volver a aprender, también se usa en ACV, neuropatías, salud mental y Parkinson. Es la famosa Neuroplasticidad.

--¿Y la otra marca?

--BTL, multinacional de tecnología y robótica médica. Llega un láser robótico de alta potencia para tratar el dolor sin agujas ni cirugía, junto a varios equipos más, que usan los clubes de elite del mundo para rehabilitar a sus jugadores profesionales. A esto se suman opciones no invasivas para dolores frecuentes como la lumbalgia o una tendinitis, sin viajar afuera.

--Che, veo que el evento se las trae.

--Y hay más: anticiparán una tecnología de inteligencia artificial y robótica para rehabilitación, pero sin adelantos. Por ahora, la presentación es con invitación.

--Espectacular. Habrá que esperar novedades, entonces. Yo te cuento que el doctor Guillermo Camicia y sus dos hijos fueron premiados por haber presentado el mejor trabajo científico en el Congreso Argentino e Internacional de Flebología y Linfología que se hizo en Tucumán. El premio lo recibieron en la histórica casa donde fue declarada nuestra independencia y ahora Guillermo ha sido invitado a exponer en CABA sobre diagnóstico por imágenes en flebología.

--Felicitaciones, y ya que estamos con temas de salud, el sábado 26, por el Día Mundial del Corazón, el centro médico que está en Sarmiento al 800 realizó en el multiespacio de alto rendimiento de Alem y Florida, en el Parque de Mayo, la Jornada del Corazón en Movimiento. Alli el doctor Fernando González Pardo habló sobre por qué nos enfermamos del corazón, y luego disertaron otros especialistas. Además, lanzó una iniciativa que se llama Stop, donde se invita a la población a no fumar, controlar la presión arterial, evitar el sedentarismo y alimentarse de forma saludable.

--Bueno, viniste a full con lo de la vida saludable. Espero que lo estés poniendo en práctica.

--Por supuestooo..., pero antes de irnos creo que deberíamos aludir a un tema regional con especial injerencia en Bahía.

--Ya sé: las obras en la costanera de Monte para hacer frente a la embestida del mar. Te aviso que el domingo pasado pateaste un hormiguero al señalar que los frentistas quizás deban hacerse cargo de parte del costo. Ahora hablan de 7 mil verdes por cabeza ¿no?

--Es una posibilidad, pero la cifra que me tiraron es 5 mil dólares de contado, o pagaderos en 12 cuotas de 500 verdes. El tema es así, la Muni no puede pagar las obras, la Provincia en este caso no aporta y Nación muchísimo menos porque con la ciclogénesis no mandó un mango, entonces comenzó a tomar forma esta posibilidad. Y te digo más: según me cuentan, los consorcios de los edificios empezaron a ver qué podían hacer para ayudar y cuánto aportar.

--Bueno, yo no tengo la misma info.

--Obvio que debe haber gente que trina, eso está claro, pero, según me dicen, los mismos Consorcios quieren aportar para evitar que las propiedades se desvaloricen. Hay un sector de cinco o seis cuadras que, con nuevas ciclogénesis, va a empezar a tener problemas en los cimientos. ¿Sabés lo que eso significa?

--Me imagino. Y el martes, por iniciativa de un grupo de propietarios de edificios y viviendas ubicados sobre el frente costero, habrá una reunión con las autoridades para analizar posibles soluciones, según trascendió.

--Exacto. Hay un sector de 1.100 metros lineales sobre los que habrá que actuar sí o sí. Y acá está el desafío de compatibilizar lo que plantea la UNS para el cuidado de la playa, y la desesperada intención de quienes no quieren que el agua se los lleve puestos.

--Se entiende, por eso toma impulso la idea de volver a construir una costanea de hormigón, con obras que insumirán un año de trabajo, más estudios y un plan de acción para 32 kilómetros de playa. Te lo resumí un montón, pero creo que esto es lo esencial.

--Impecable, Juan. ¿Vamos levantando campamento?

--Dale, zarpemos, José Luis, nos vemos el próximo domingo.

--Chau, hasta la semana que viene.