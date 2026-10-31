Sarmiento en la Escuela Nº 2

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 83 años, en octubre de 1943, la firma de calzados Grimoldi donó a la Escuela Nº 2, un busto de Domingo Faustino Sarmiento.

Ubicada en la primera cuadra de calle Vieytes, la Escuela Nº 2, que llevaba todavía el nombre de Centenario, era uno de los inmuebles más destacados de la ciudad. Faltaban todavía cuatro años para que cambiara su denominación por la de Gobernador Valentín Vergara, en reconocimiento al mandatario y vecino que concretara la construcción del monumental edificio que ocupara hasta nuestros días.

Aquel mes de 1943 había abierto sus puertas la firma Grimoldi, fábrica y venta de calzado, con un coqueto local en calle O’Higgins 81. En el marco de su presentación en sociedad fue que decidió la entrega de un busto de Sarmiento a la institución educativa.

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El acto de entrega contó con la presencia de Miguel Ruiz Moreno, en representación de Alberto Grimoldi, el mayor José Guerrero, de la Sexta Región Militar, Rodolfo Urraco en nombre del jefe comunal, los directores de las escuelas Normal, de Comercio, Inmaculada y María Auxiliadora, el presidente de la cooperadora, Martín Esandi, además de autoridades, periodistas y vecinos.

Los bustos de Sarmiento (a la izquierda) y Valentín Vergara

Luego de entonarse el Himno Nacional se procedió a descubrir el busto, mientras personal docente y alumnos colocaba una palma de flores en el pedestal. Fue luego el momento de los discursos, todos centrados en resaltar la vida y obra del sanjuanino que fuera presidente de la Nación.

“Queda aquí la efigie de Sarmiento, como una luz en esta casa de estudio: mi deseo es que todos aprendan de su resplandor, que les inunde el alma para siempre con la bondad de Dios y de una grandeza cósmica”, señaló el hombre de la firma donante.

Se cerró el acto con el Himno a Sarmiento:

Con la luz de tu ingenio iluminaste

la razón, en la noche de ignorancia.

Por ver grande a la Patria, tú luchaste

con la espada, con la pluma y la palabra

y hubo luego un reparto de golosinas entre los niños.