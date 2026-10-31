Círculo Seguro: una app creada por policías para prevenir ciberestafas contra ancianos

Cristeche y Molina desarrollaron esta aplicación inédita para proteger a adultos mayores.

Gerardo Monforte gmonforte@lanueva.com Periodista especializado en temas judiciales y policiales de alto impacto social, con más de 20 años de trayectoria en La Nueva.

Un desarrollo digital inédito, creado para prevenir ciberestafas contra personas de la tercera edad, está cerca de entrar en “acción” con la finalidad de combatir esta grave problemática delictiva a nivel nacional.

La aplicación Círculo Seguro, desarrollada por dos policías de Adolfo Gonzales Chaves, permite a las personas blanco de estafadores hacer una “pausa mental” antes de entrar en pánico y verificar el mensaje sospechoso recibido a través de una vía ajena a WhatsApp.

De esta manera se evita la transferencia de dinero a los delincuentes.

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Si bien la app se diseñó con una interfaz simple y accesible para que los adultos mayores la puedan usar sin dificultad, es útil para toda la sociedad sobre todo teniendo en cuenta la alta tasa de fraudes electrónicos que se registra en la Argentina.

La ingeniería social hecha por timadores informáticos no hackea el teléfono celular de la víctima, sino sus emociones, y esta conducta es la que precisamente neutraliza el mecanismo inventado por el titular de la Policía Comunal de Gonzales Chaves, Luis Cristeche (46), y el jefe de Operaciones de la comisaría chavense, Gonzalo Molina (43).

La maniobra de engaño de los estafadores provoca una urgencia extrema para que las personas contactadas por ellos les transfieran dinero, sin llegar a suponer que se trata de un fraude virtual.

Muchas veces la víctima recibe un mensaje repentino, por ejemplo de su hijo, que desesperadamente le pide una suma a raíz de una supuesta emergencia.

“En nuestra profesión lidiamos con malas noticias y problemas, por eso no hay mayor satisfacción que la gente encuentre una respuesta", enfatizó el jefe policial.

El receptor ve la foto y el nombre de su hijo en el perfil de WhatsApp desde el cual se envió el mensaje, por eso en pleno estado de pánico es casi imposible detectar el engaño.

Círculo Seguro es una “barrera estructural” que fuerza una “pausa mental” antes de que las personas envíen plata a los hackers.

En vez de responder el chat fraudulento, la aplicación intercepta el impulso y desvía el pedido de dinero, abriendo una alerta dirigida a un contacto de confianza que la víctima tiene guardado en su celular.

Al trasladar la conversación a este canal secundario limpio, se rompe por completo la operatoria del delincuente.

La protección no se basa en espiar los mensajes del receptor, sino de coordinar la verificación humana sin prisas.

Al confirmar mediante ese canal seguro que la emergencia es falsa, la presión en la víctima desaparece rápidamente y el dinero queda a salvo en su cuenta bancaria.

Fuera de WhatsApp

La aplicación pretende obligar al receptor a comunicarse por fuera de la plataforma desde donde recibió el mensaje sospechoso, es decir mediante una llamada telefónica convencional, un mensaje de texto (SMS) o un correo electrónico.

Así, el sistema valida la autenticidad del pedido de auxilio económico.

En caso de no poder confirmar la llamada, la app despliega alertas preventivas con indicaciones claras como “No hagas transferencia”.

“El primer punto fuerte de esta aplicación es lograr que la gente tome consciencia y haga esa pausa necesaria para pensar y preguntarse: ‘¿el que me está contactando es mi hijo, mi tío, mi amigo?’”, explicó Cristeche.

Si la persona confirma que su cuenta de WhatsApp fue clonada o intervenida, puede alertar en simultáneo a todo su entorno.

“Aprieta el botón ‘me hackearon’ y automáticamente a todo su círculo le llega un mensaje de ventana emergente”, agregó el entrevistado, con 27 años en la fuerza policial.

La plataforma también tiene una función para notificar cuando la cuenta de la red social se restableció.

Lanzamiento

Círculo Seguro estará disponible para descargar en Google Play (Android) entre mediados de noviembre y principios de diciembre, y posteriormente se adaptará para dispositivos iOS (Apple).

Los creadores de la app harán un streaming por el canal de YouTube del programa Perro Comunitario, conducido por Molina, para mostrar la interfaz en vivo y realizar pruebas de funcionamiento ante el público interesado.

La aplicación incluirá un formato gratuito (con límite de hasta 5 contactos e integración de llamadas tradicionales) y opciones mediante licencias pagas para extender el número de allegados e incorporar servidores de mensajes SMS.

La empresa Google no les paga a Cristeche ni a Molina por las descargas de la app en su versión gratuita.

En base a las devoluciones de los potenciales usuarios, la aplicación se podría mejorar o adaptar.

“Como administradores de la app tenemos la opción de generar códigos de gentileza, porque no dejamos de ser habitantes de un pueblo chico y siempre está esa cuestión de la buena voluntad”, destacó la fuente consultada.

“Supongamos que conocemos a alguien que no puede pagar y que necesita tener más contactos o habilitar ciertas funcionalidades, entonces podemos generarle un código de cortesía gratuito”, acotó.

Por otra parte, el servicio pago está destinado a costear el desarrollo y la posible futura ampliación del emprendimiento.

“Con esos ingresos pagamos anualmente el dominio, los servidores que envían la mensajería SMS y la base de datos”, precisó Cristeche.

Después de investigar en reservorios digitales abiertos y constatar que no existe una herramienta equivalente en el ámbito informático, los desarrolladores catalogaron la aplicación como un recurso “inédito” y avanzaron en su etapa final de pruebas.

Además habilitaron la web circuloseguro.com.ar, en la que los usuarios pueden ver la interfaz virtual y acceder a guías de uso. También estará disponible el enlace oficial de descarga.

“En nuestra profesión siempre lidiamos con malas noticias y problemas, y no hay mayor satisfacción que la gente encuentre una buena noticia o una respuesta", enfatizó el jefe policial.

Ambos uniformados se ilusionan con que la herramienta se viralice y cause un “impacto tremendo”, permitiendo que la prevención llegue de forma masiva a todo el país.

Roles complementarios

Molina, con 21 años en la Policía, estudió desarrollo de aplicaciones y constantemente aporta ideas creativas relacionadas con la app, a tal punto que Cristeche lo describe como el “ideólogo” e “inspirador”.

En tanto que Luis, de formación autodidacta en informática y usuario de Inteligencia Artificial, se encargó de la materialización técnica del emprendimiento.

Hacía aproximadamente un año que conversaban acerca de la importancia de contar con un “círculo seguro” de contactos, por eso decidieron crear la app para sumar una herramienta práctica a las charlas que ofrecen.

“Buscamos equilibrar la balanza frente a quienes hacen un mal uso de las tecnologías, transformando la aplicación en un escudo defensivo eficaz para los usuarios”, resaltó Cristeche.

Charlas comunitarias

Círculo Seguro nació por medio de un proceso que combinó la experiencia en el terreno policial, la prevención comunitaria con charlas y el interés por la tecnología por parte de Cristeche y Molina.

Desde hace 3 años los desarrolladores dictan charlas en centros de jubilados y colegios de aquella ciudad, para concientizar sobre la importancia de prevenir este tipo de delito.

En ese contexto, los efectivos policiales notaron que a pesar de las recomendaciones que brindaban e informaban los medios de comunicación, las estafas -sobre todo vía WhatsApp- se reiteraban día por medio en Chaves, una localidad con entre 12.000 y 14.000 habitantes.

También advirtieron que la gente "baja la guardia" ante mensajes manipuladores que simulan urgencias o generan miedo.

Estadísticas

Según un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), en 2024 se registraron 4.637 casos de usurpación de identidad (phishing) en WhatsApp seguida del pedido de dinero a contactos, lo que representa el 84,2% del total de los hechos.

Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación investigó 872 accesos ilegítimos a cuentas de dicha red social, sin que se concrete la ciberestafa.

La sumatoria de ambas operaciones ilegales (5.509 reportes) habla a las claras del creciente fenómeno de ataques contra cuentas de WhatsApp, ya sea como acceso ilegítimo únicamente o como medio comisivo del fraude.